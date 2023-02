Shakira publica vídeo debochado com música polêmica e internet reage

Cantora colombiana Shakira usa música polêmica da cantora SZA nesta terça-feira, 14, que é Dia dos Namorados em alguns lugares

Nesta terça-feira, 14, em alguns países, principalmente no hemisfério norte, é celebrado o famoso Valentine’s Day, conhecido como Dia dos Namorados aqui no Brasil. E para celebrar a data, a cantora Shakira (46) decidiu causar um pouco com as redes sociais. A colombiana compartilhou um vídeo com uma leve indireta para seu ex-marido, o ex-jogador de futebol Gerard Piqué.

Em um vídeo compartilhado em seu perfil oficial no Instagram, Shakira aparece ao som da música “Kill Bill”, da cantora SZA. A colombiana surgiu toda produzida e com um salto alto, fingindo limpar o chão com um esfregão enquanto cantarola a música que possui uma letra que muitos entenderam como indireta ao ex-marido.

“Talvez eu mate meu ex, não é a melhor ideia. A nova namorada dele é a próxima. Como eu vim parar aqui? Talvez eu mate meu ex, mas ainda o amo. Prefiro estar na cadeia do que sozinho”, diz a letra da música, em tradução livre.

Veja a publicação da cantora Shakira com vídeo que conta com música que foi interpretada pelos internautas como indireta para seu ex-marido:

Shakira já tinha apelido para Clara Chia antes mesmo de descobrir traição!

Segundo o jornalista espanhol, Roberto Antolín, Shakira tinha um apelido para Clara Chia, nova namorada de Gerard Piqué, antes mesmo de descobrir a traição do ex-jogador de futebol. “Shakira conhecia Clara, porque quando ela foi visitar Piqué na empresa dele, Kosmos, ela a viu lá como estagiária", disse o jornalista.

Segundo o jornalista, a artista ficou surpresa ao descobrir a infidelidade do marido com ela. “Clara Chía foi uma pessoa que passou despercebida. Shakira nunca viu perigo, porque ela não é uma mulher deslumbrante, é uma garota bastante normal. Por isso doeu tanto, porque ela já a conhecia e a chamava de 'mosca morta'", revelou Antolín durante o programa.