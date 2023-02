Shakira já tinha apelido para Clara Chia antes mesmo de descobrir traição!

Jornalista espanhol contou como Shakira conheceu a nova namorada de Piqué e qual era o apelido que a cantora a chamava

A criatividade de Shakira (46) para apelidar Clara Chia (23) a nova namorada de seu ex-marido, Gerard Piqué (36) sempre esteve presente, antes mesmo de descobrir a traição a colombiana já tinha um “jeitinho especial” para se referir a espanhola.

O apelido curioso foi revelado recentemente pelo jornalista espanhol Roberto Antolín, que ainda deu detalhes de como as duas se conheceram.

“Shakira conhecia Clara, porque quando ela foi visitar Piqué na empresa dele, Kosmos, ela a viu lá como estagiária" disse o jornalista.

Segundo o jornalista, a artista ficou surpresa ao descobrir a infidelidade do marido com ela. “Clara Chía foi uma pessoa que passou despercebida. Shakira nunca viu perigo, porque ela não é uma mulher deslumbrante, é uma garota bastante normal”.

"Por isso doeu tanto, porque ela já a conhecia e a chamava de 'mosca morta'", revelou Antolín durante programa.

Clara Chía tratava Shakira super bem quando a encontrava na Kosmos: "Clara também se comportava muito bem com Shakira. Era uma 'mosca morta': falava pouco, era tremendamente educada, uma estagiária que fazia pouco barulho", completou o jornalista.

Ainda segundo o repórter, Clara Chia teria pressionado o namorado para anunciar sua separação com a cantora. “Quando começa a relação com Chía, ela coloca os pontos nos i’s e diz ‘Não vou ser mais uma, nem mais um caso ou mais uma infidelidade. Se você quiser ficar comigo, saia e diga que não está mais com Shakira’”, descreveu o jornalista.

Após a pressão, o jogador de futebol teria chegado na ex-esposa pedindo que ela comunicasse o término: “Aí Piqué pressionou a artista: ‘Ou você dá a declaração dizendo que você e eu não estamos mais juntos ou então eu vou fazer isso e te deixar na pior”, então a colombiana faz a nota em junho de 2022 sem entrar em detalhes.