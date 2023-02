Shakira se prepara para entrevista com detalhes sobre separação de Piqué

Shakira e o jogador vem trocando diversas provocações públicas nas últimas semanas

Shakira (46) ainda tem muito o que falar sobre sua separação de Gerard Piqué (36). Além de escrever hits sobre a separação, a colombiana teria aceitado ser entrevistada na televisão, na qual poderia dar mais detalhes desse conflito.

De acordo com a revista espanhola “20 Minutos”, Shakira deve expor todas as infidelidades de Piqué, que começaram há pelo menos dois anos.

O jornalista Saúl Ortiz revela: “Para Shakira nem tudo está dito e ela precisa de alguns minutos na televisão para falar sobre isso (…) está disposta a contar sua história”, justificou.

Shakira chegou a comentar publicamente sobre o assunto, uma unica vez mas de forma superficial, foi quando ela estrelou a capa da revista ELLE Magazine em setembro do ano passado.

“Neste momento da minha vida, que é provavelmente uma das horas mais difíceis e sombrias da minha vida, a música trouxe luz…Naqueles dias em que eu senti que minha força estava me escapando, como se eu não tivesse pernas, naqueles dias eu escrevi músicas, e me senti revitalizada e revigorada depois de uma sessão de composição. É como uma injeção de vitaminas”, disse Shakira.

A música lançada pela colombiana, “BZRP Music Sessions #53”, continha uma série de indiretas para o ex-marido, com quem ela foi casada a mais de 10 anos. A letra já começa com a artista descartando qualquer tipo de reconciliação. "Desculpe, eu já peguei outro avião, eu não volto aqui, não quero outra decepção. Você se considera um campeão, mas quando precisei, você me deu a sua pior versão".

Em outro trecho faz referência a Clara Chía, estudante de 22 anos que ele teria começado a namorar antes de se separarem. “Eu valho dois 22 's. Você trocou uma Ferrari por um Twingo. Você trocou um Rolex por um Casio”, diz o trecho que menciona a idade da nova namorada do jogador.