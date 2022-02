Pelé desabafa sobre conflito entre a Rússia e Ucrânia: ''Meu coração fica triste''

O ex-jogador de futebol lamentou os ataques e prestou solidariedade ao povo da Ucrânia

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé (81), usou suas redes sociais para se manifestar sobre os ataques da Rússia contra a Ucrânia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-jogador de futebol fez um desabafo sobre o conflito entre os dois país e confessou que "fica triste ao receber as notícias de mais uma guerra".

"Os anos passam, mas pouco mudou desde que eu era uma criança. As tragédias que já vivemos deveriam ter nos ensinado a construir um mundo mais pacífico", refletiu ele.

"Ainda tenho muita esperança e fé em Deus, mas meu coração fica triste ao receber as notícias de mais uma guerra", acrescentou o eterno Rei do futebol.

Em seguida, Pelé afirmou que está em orações para que a paz e o amor prevaleçam. "Envio minha solidariedade ao povo da Ucrânia. Estou em orações, pedindo a Deus que a paz, a liberdade e o amor prevaleçam", finalizou.

Artistas lamentam o conflito

Ao longo do dia alguns famosos lamentaram os ataques russos contra a Ucrânia. Giovanna Antonelli (45) se solidarizou com as vítimas dos ataques. A atriz compartilhou algumas fotos da tragédia e lamentou a situação em que o país do leste europeu se encontra.

Cesar Tralli (50) também fez um desabafo sobre os recentes bombardeios contra a Ucrânia e lamentou. "[...] Quase dois anos depois de uma pandemia, de tanta dor, incertezas, inseguranças, aflições. Agora vem essa invasão russa. A mais grave crise militar na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Que fase… Meus sentimentos pro povo da Ucrânia", escreveu o apresentador do Jornal Hoje.

Confira o desabado de Pelé: