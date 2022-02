Giovanna Antonelli desabafa sobre conflitos na Ucrânia: ''Uma guerra nunca será a solução''

Preocupada com o cenário crítico na Ucrânia, Giovanna Antonelli lamenta uso da violência no país e pede por paz

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 18h12

Nesta quinta-feira, 24, Giovanna Antonelli (45) utilizou suas redes sociais para se solidarizar com as vítimas dos ataques que aconteceram recentemente na Ucrânia.

A atriz compartilhou algumas fotos trágicas, derivadas dos conflitos políticos, e lamentou a situação em que o país do leste europeu se encontra.

“Uma guerra nunca será a solução para nada. A paz é sempre o único caminho”, escreveu ela na legenda do post.

A artista aproveitou para recitar falar de Antonio Guterres, secretário da ONU: “Em nome da humanidade, não permita que comece na Europa o que poderia ser a pior guerra desde o início do século, com consequências não apenas devastadoras para a Ucrânia, não apenas trágicas para a Federação Russa, mas com um impacto que não podemos prever”.

Atualmente, a mãe de Antonia e Sofia (11 e 11) está no ar como a personagem Paula Terrare, uma das protagonistas de Quanto Mais Vida, Melhor.