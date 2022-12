Pedro Scooby exibe barriguinha de Cintia Dicker e se derrete: "Olha o tamanho!"

O surfista Pedro Scooby está á espera de sua primeira filha, Aurora, com a modelo Cintia Dicker

Pedro Scooby (34), compartilhou um registro encantador na tarde desta quinta-feira, 14, em suas redes sociais. O surfista surpreendeu a web ao mostrar orgulhoso a barriguinha de grávida da esposa, Cintia Dicker (36), que está à espera de Aurora, primeira filha do casal.

Aproveitando o clima de verão no Rio de Janeiro, o casal aproveitou o dia ensolarado para se refrescar e pegar um bronze na piscina da mansão.

Em um Stories publicado em seu Instagram, o ex-BBB se derreteu pela barriga de grávida da amada e brincou: "Aurora mora em uma cobertura duplex... Olha o tamanho!", disse ele surpreso com o tamanho da silhueta da modelo.

Na sequência, Pedro revelou o assunto que mais está rolando entre a mulherada da família. "Tá mó papo aqui de mulher, grávida, barriga, estria, óleos", disse ele.

Cintia Dicker engravidou no dia da saída de Pedro Scooby do BBB

Na última terça-feira,13, durante o podcast Quem Pode, Pod, Pedro Scooby comentou sobre a gravidez da esposa, Cintia Dicker.

"Eu sempre tive um desejo muito grande de ter filhos e quando ela [Luana] falou que queria eu falei 'vamos'. Ela parou de tomar remédio e um mês estava grávida. Com os gêmeos foi assim também, ela tirou o DIU, viajou, nos encontramos no Havaí e foi. Até com a Cintia, engravidei ela no dia que eu saí do BBB, à noite eu fui para casa e pá", disse ele.

VEJA O STORY DE PEDRO SCOOBY:

Foto: Reprodução / Instagram

Foto: Reprodução / Instagram