Pe Lu é parente de um dos filhos de Leonardo. Saiba mais!

Filho de Leonardo tem parentesco com Pe Lu, do Restart, que anunciou reunião após oito anos de hiato

Nesta última segunda-feira, 31, a banda de rock sucesso dos anos 2010, Restart, anunciou através das redes sociais que farão uma reunião após oito anos de hiato dos palcos. Um dos integrantes, Pe Lu, é parente de um famoso! O guitarrista é tio do ator João Guilherme, filho do cantor Leonardo.

Pedro Lucas Munhoz, mais conhecido como Pe Lu, é filho da avó materna de João Guilherme e não tem nenhum grau de relacionamento com Leonardo, além de ter sido cunhado do artista sertanejo antigamente.

O mundo descobriu que os dois tinham algum grau de parentesco após João participar de um programa no SBT no qual ele reformava a casa de sua avó, que é mãe de Pe Lu e Naira Ávila, mãe do ator e dançarina do grupo de axé Raça Pura.

Pe Lu sempre continuou seu trabalho como músico após o fim do Restart, banda que dividia - e vai voltar a dividir - os palcos ao lado de Pe Lanza, Koba e Thomas. O artista já fez parte também do duo Selva e lançou inúmeros singles e um EP solo com influências claras da Música Popular Brasileira, fugindo do que sua icônica banda fazia parte.

Como também é produtor, Pedro foi um dos autores de Joga Pro Ar, música de João Guilherme lançada em 2021, com participações de Kawe e CAIQ. No começo do ano, Pe Lu falou sobre o fato de ser parente de João. “Ele era o sobrinho do Pe Lu, e agora eu sou o tio do João Guilherme [risos]. Sou empresário dele (...)”, brincou, durante entrevista ao GShow.

Restart anuncia retorno da banda para turnê de despedida; veja detalhes

A banda Restartanunciou nesta última segunda-feira, 31, a turnê de despedida chamada Pra Você Lembrar. Neste terça-feira, 1, a banda compartilhou em seu perfil oficial no Instagram no qual os integrantes tiram do varal as famosas calças coloridas. O grupo de rock fez um sucesso estrondoso com suas roupas e visuais coloridos no começo dos anos 2010, principalmente entre os jovens.