Restart anuncia retorno da banda para turnê de despedida; veja detalhes

Banda Restart, de Pe Lanza e Pe Lu, anuncia retorno após hiato de oito anos

Estão de volta! Inspirados pela onda de retornos de bandas, o grupo Restart surpreendeu seus fãs ao anunciar que voltariam a tocar juntos para uma turnê de despedida, chamada de Pra Você Lembrar, na noite desta última segunda-feira, 31.

O grupo de rock fez um sucesso estrondoso com suas roupas e visuais coloridos no começo dos anos 2010, principalmente entre os jovens. Neste terça-feira, 1, a banda compartilhou em seu perfil oficial no Instagram no qual os integrantes tiram do varal as famosas calças coloridas.

A nova turnê da banda marca a reunião de Pe Lanza, Pe Lu, Thomas e Koba após oito anos de hiato. Os shows vão incluir os grandes sucessos do Restart, como as músicas Levo Comigo, Recomeçar, Menina Estranha e Pra Você Lembrar, que intitula a turnê.

Segundo informações da Folha de S. Paulo, a agenda de shows abre na cidade de São Paulo no dia 7 de outubro, se apresentando no Espaço Unimed. O Restart também fará shows no Rio de Janeiro, Ribeirão Preto, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, Belo Horizonte, Distrito Federal, Salvador e Recife.

“A espera acabou! Nossa turnê de despedida (e a mais especial até aqui) começa em outubro. Quem vem?”, escreveu a banda na legenda da publicação que compartilhou no perfil oficial do grupo no Instagram.

Os comentários da postagem foram inundados de fãs completamente animados pelo retorno dos shows. “É hora de tirar o brinco de zíper do armário e ir”, “Nunca pude ir quando era menor de idade, porque minha mãe nunca deixou. A adolescente que habita neste corpo de 26 anos está chorando no banho agora”, “Não consigo nem expressar em palavras o que estou sentindo” e “Minha calça colorida não cabe mais, mas estarei lá”, são algumas das mensagens enviadas para a banda.

Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda o retorno da banda Restart.