Paulo André compartilha fotos em estúdio: ''Mais um sonho tomando forma''

O atleta Paulo André (23) contou que está realizando mais um sonho ao surgir em estúdio de música nesta sexta-feira, 04!

Apostando em uma nova carreira, o ex-brother, que participou da edição deste ano do Big Brother Brasil, da TV Globo, surpreendeu os seguidores ao postar fotos em que aparece cantando em gravação. Nas imagens, ele posou esbanjando felicidade ao realizar mais um sonho em frente ao microfone.

Na sequência de registros, P.A. ainda mostrou um trecho da canção e fez questão de agradecer pelas mensagens de carinho e apoio dos fãs.

"Obrigado a todos pelas mensagens de incentivo, é mais um sonho tomando forma", escreveu Paulo André na publicação, que recentemente realizou o sonho de visitar Nova York, nos Estados Unidos.

Nos comentários, os admiradores incentivaram o atleta. "Só vaiiiii!!!", disse Juliette, que também se tornou cantora após o BBB. "Ansiosa pra ouvir tudooooo", "Parabéns maravilhoso, voa muito", "Ansiosa para essa música", "Estaremos juntos comemorando suas conquistas", "Que Deus abençoe todos os seus sonhos", disseram.

Vale lembrar que em junho, Paulo André surgiu com seu ídolo, o rapper Filipe Ret (37) em estúdio. Nos Stories de seu Instagram, Ret também registrou P.A. gravando música, sem disponibilizar o som

Confira Paulo André em estúdio de música:

Paulo André surge sem camisa em treino e deixa web babando

Recentemente, Paulo André deixou seus seguidores babando ao surgir sem camisa em fotos publicadas em seu Instagram. O medalhista olímpico apareceu em uma pista de atletismo treinando. Além de posar com um sorriso no rosto e segurando uma garrafa de água, Paulo também compartilhou uma foto onde posava ao lado do seu pai. “Seguimos!! Obs: hidrate-se”, escreveu o participante do BBB 22 na legenda do carrossel composto por quatro fotos publicado.

