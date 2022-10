Ex-BBB e atleta Paulo André realiza sonho ao visitar NY

O atleta e ex-BBB Paulo André conta sobre as novas experiências em sua vida, o retorno ao esporte e o interesse pelo universo fashion

Os últimos meses do velocista Paulo André Camilo (24), o P.A, têm sido pontuados por inúmeras transformações. Após a participação no BBB 22 — reality show da TV Globo do qual ele saiu vice-campeão —, o atleta tem mergulhado em novas e desafiadoras experiências, entre elas, trabalhar como modelo, ser um influenciador digital e, de vez em quando, encontrar tempo para soltar a voz e provar o talento como cantor.

Dono de personalidade e estilo singulares, o atleta tem se descoberto na moda. Após estrear nas passarelas do SPFW, ele foi convidado pela grife Tommy Hilfiger Brasil para conhecer a semana de moda de NY e, de quebra, realizou um sonho: desbravar a cidade mais cosmopolita do mundo.

– Já conhecia Nova York?

– Não, mas sempre foi um sonho. É a minha primeira vez em Nova York e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho e conhecer a cidade também. Gostei muito e, agora, meu objetivo é trazer a minha mãe para realizar o sonho dela.

– Você foi ao NYFW e neste ano você também debutou nas passarelas. Tem gostado dessa sua nova faceta fashion?

– Foi minha primeira semana de moda no exterior e iniciar pelo NYFW me deixou muito feliz. A moda é um mundo com o qual eu me conectei bastante e estou gostando. Estou animado para os próximos passos, quero dar longevidade a esse meu novo trabalho.

– Você tem feito participações em alguns shows. Podemos esperar uma carreira de cantor?

– Eu gosto de cantar, de tocar instrumentos. Só que gosto de me doar cem por cento em um trabalho e acho que, agora, eu não conseguiria. Por querer voltar a treinar e querer me conectar também ao mundo da moda, acho que seria muita coisa. Vão ter alguns projetos cantando, sim, e já estou até em estúdio gravando. Mas sair na estrada para fazer shows... Não é que seja impossível, mas no momento é improvável, inviável.

– E as pistas? Como tem conseguido conciliar tudo?

– Tenho treinado, quero voltar o quanto antes para o alto rendimento, quero muito estar nas Olimpíadas de 2024. Está sendo difícil, porque são muitas coisas acontecendo e meu treinamento tem uma rotina puxada, mas aos poucos estou conseguindo conciliar tudo. Quero voltar a competir, que é o que eu mais amo fazer.

– Desde o BBB 22, você tem vivido diferentes experiências. Isso te fez amadurecer?

– Com certeza, eu amadureci demais. As coisas que passei e passo exigem uma maturidade a mais, né? Hoje, eu sou um porta-voz muito forte pelo que eu represento dentro do esporte e dentro do que eu sou. E isso requer muito compromisso, muita responsabilidade.

– Você sabe que hoje qualquer atitude sua pode repercutir?

– Tive que pegar isso para mim e amadurecer para conseguir lidar, porque é uma exposição grande, os olhos voltados para uma figura pública são maiores. Tem que ter muita responsabilidade com tudo que fala e que faz. Sou um ser humano, vou errar, mas a oportunidade que tiver de minimizar os erros e de poder ajudar, inspirar pessoas, eu vou fazer. Essa é uma das minhas missões também, inspirar as pessoas e fazer o bem para elas.

– Junto com o sucesso e a fama, vem o ônus. Como lida com os haters e com os ataques racistas que, infelizmente, você tem sofrido nas redes sociais?

– Infelizmente não vou agradar a todo mundo e hater vai ter mesmo. Então, simplesmente aceito. Aceito a opinião de todos, tem alguns que vêm de forma mais agressiva e que não se comparam aos racistas. Os racistas combato na Justiça, porque prisão é o que eles merecem. Toda oportunidade que eu tiver de combater, de lutar, de batalhar contra essa praga que é essa galera racista, eu vou combater.

– Você está bem sozinho ou está em busca de um amor?

– As coisas acontecem. Mas eu estou voltado para o meu trabalho e para mim mesmo, acho que é um ano que exige muito de mim. Mas estou bem sozinho (risos).