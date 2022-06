Paulo André surge gravando com o rapper Filipe Ret em estúdio

Atleta e ex-BBB Paulo André postou registro ao lado de seu ídolo, o cantor Filipe Ret, em estúdio de gravação

O que será que vem por aí? O finalista do BBB 22 Paulo André (23) surpreendeu os fãs ao aparecer em um estúdio!

Na noite de quarta-feira, 22, nas redes sociais, o atleta compartilhou um registro ao lado do rapper carioca Filipe Ret (37), de quem ele revelou ser fã durante o confinamento no reality show da TV Globo.

Em seu Twitter, o ex-BBB surgiu com o cantor carioca, dono do hit Me Sinto Abençoado, ao lado de MC Poze do Rodo. Na legenda, Paulo André usou apenas um emoji com dedo na boca.

Nos Stories de seu Instagram, Ret também registrou P.A. gravando música, sem disponibilizar o som.

Vale ressaltar que Filipe Ret lançou seu disco Lume no último dia 16.

Douglas Silva, Jade Picon, Paulo André e Pedro Scooby curtem festa de Filipe Ret

O 'grupinho da Disney', do BBB 22, se reencontrou na noite de terça-feira, 21! Douglas Silva (33), Jade Picon (20), Paulo André e Pedro Scooby (33) aproveitaram a festa de aniversário de Filipe Ret, que completou mais um ano de vida no último dia 19. O cantor também aproveitou para comemorar o lançamento de seu álbum, intitulado Lume, que tem participação de Anitta (29) na faixa Tudo Nosso.

Confira Paulo André em estúdio com Filipe Ret: