Ao posar sem camisa durante treino, Paulo André recebe elogios dos seguidores: “Que homem”

O atleta e ex-BBB Paulo André compartilhou algumas fotos do seu treino nas redes sociais e recebeu chuva de elogios ao surgir sem camisa

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 18h22

Nesta segunda-feira, 24, Paulo André (24) deixou seus seguidores babando ao surgir sem camisa em fotos publicadas em seu Instagram.

O medalhista olímpico apareceu em uma pista de atletismo treinando. Além de posar com um sorriso no rosto e segurando uma garrafa de água, Paulo também compartilhou uma foto onde posava ao lado do seu pai.

“Seguimos!! Obs: hidrate-se”, escreveu o participante do BBB 22 na legenda do carrossel composto por quatro fotos publicado.

Os fãs do atleta amaram as imagens e fizeram chover elogios nos comentários! “Perfeição não se explica, posta-se nas redes sociais”, escreveu uma página de fãs nos comentários.Outra seguidora comentou: “Lindão”. E outra fã reagiu às fotos escrevendo: “A pressão caiu aqui”.

Sonho!

Recentemente, Paulo André comentou em entrevista à revista CARAS que sempre foi seu sonho visitar Nova York. O sonho se realizou quando o atleta teve a oportunidade de desfilar na New York Fashion Week.

“É a minha primeira vez em Nova York e eu tive a oportunidade de fazer um trabalho e conhecer a cidade também. Gostei muito e, agora, meu objetivo é trazer a minha mãe para realizar o sonho dela”, comentou PA.