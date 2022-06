Paulo André chama atenção da web ao surgir dançando só de roupão: ''Muito gotoso!''

Paulo André deixou seus fãs babando ao surgir, só de roupão, fazendo coreografia nas suas redes sociais

Nesta quarta-feira, 1, Paulo André (23) chamou atenção de seus fãs ao surgir dançando em suas redes sociais.

O atleta publicou um vídeo onde ele aparece fazendo a coreografia da música Eu Vou com Carinho, Ela Quer com Força, de MC Don Juan, usando apenas um roupão.

Na legenda, ele apenas escreveu: "To dancinha, quartou por aqui".

Os seguidores do artista babaram por sua beleza e passando rapidamente a comentar no post: "Meu pai amado, vou desmaiar!", disse um. "Muito gotoso!", falou outro. "Aí papai, que homem!", escreveu um terceiro.

Luísa Sonza rebate rumores de romance com Paulo André

Recentemente, Luísa Sonza (23) rebateu alguns rumores de que estaria em um relacionamento com PA, após os dois serem visto juntos em um show do Thiaguinho.

"Não me importo com as notícias que saem, ou se o povo descobre quem eu peguei, quem eu não peguei. Eu assim não tô nem aí, quando eu quero fico na frente de todo mundo", disse ela atraves de suas redes sociais.

