Luísa Sonza rebate rumores de romance com o ex-BBB Paulo André

A cantora Luísa Sonza rebateu e enterrou os rumores de um novo romance com o ex-BBB

CARAS Digital Publicado em 31/05/2022, às 21h10

Nesta segunda-feira, 31, Luísa Sonza (23) rebateu rumores de um suposto relacionamento com o ex-BBB Paulo André (23).

A cantora foi vista em um show de Thiaguinho ao lado do ex altleta. Segundo Luísa, páginas de fofoca no Instagram estariam falando que a cantora teria confirmado que estava com o finalista do BBB 22.

Por meio de seu Instagram, Luísa se pronunciou: "Não me importo com as notícias que saem, ou se o povo descobre quem eu peguei, quem eu não peguei. Eu assim não tô nem aí, quando eu quero fico na frente de todo mundo".

A artista que performou para 120 mil pessoas na Virada Cultural de São Paulo, se incomodou com o fato de que ela teria supostamente confirmado os rumores. "Gente, eu não confirmei nada pra ninguém", afirmou Luísa.

A dona do álbum Doce 22, confirmou que está solteira e feliz. Brincando, Luísa disse que perde oportunidade com os rumores de romance. "Vocês ficam vazando as coisas ou falando coisa que nem é, aí o povo fica com medo de mim. E aí eu perco minhas oportunidades", disse rindo.

