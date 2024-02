Paula Cohen, de Elas por Elas, abre o jogo sobre casamento e primeiro trabalho ao lado do marido

Em entrevista à CARAS Brasil, Paula Cohen, que estrela Elas por Elas como a vilã Míriam, fala sobre levar casamento para os palcos

Paula Cohen, que estrela Elas por Elas como a vilã Míriam, se prepara para estrear a peça Finlândia no teatro ainda este ano. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz fala sobre planos para depois da novela, abre o jogo sobre levar casamento com o ator Jiddu Pinheiro para os palcos e primeiro trabalho ao lado do marido.

"Estamos juntos há uns cinco anos, mas faz uns quatro que resolvemos que iríamos fazer um espetáculo. Ficamos muito tempo procurando um texto que tocasse a gente, que desse vontade de montar", conta a atriz de Elas por Elas, que explica que deve mergulhar no projeto teatral assim que a novela chegar ao fim.

"Vai ser a primeira vez que vamos fazer uma peça juntos e casados, e ainda é uma peça de casal que fala disso. É uma metalinguagem louca. Acho que vai ser maravilhoso, vamos descobrir esse processo", acrescenta Paula Cohen . Apesar de não terem tantos anos de casamento, a atriz entrega que os dois tem muita história prévia ao romance: "Somos amigos há uns 20 anos, a gente se conhece desde novinhos. Já fizemos uma peça juntos com uma galera, mas a gente não namorava nem nada, só éramos amigos".

Desde 2023, Paula Cohen está trabalhando ao lado do marido para montar Finlândia, espetáculo que fala de questões como relacionamentos, criação de filhos e toxicidade. No processo até de tradução da obra original para o português, a atriz conta que compartilha semelhanças com Jiddu Pinheiro que ajudam no desenvolvimento da relação e da peça: "Eu sou uruguaia, meus pais são uruguaios, e o Jiddu morou na Argentina durante um ano, então ele também fala espanhol. Isso é uma coisa que nos aproxima muito. A gente tem um repertório musical, literário e poético latino-americano. Somos um casal bem latino".

Com altas expectativas para levar o casamento para os palcos pela primeira vez, a atriz destaca a força do relacionamento e do espetáculo: "Vai ser bem potente. Essa coisa da intimidade ultrapassa no palco. Quando a gente vai para cena juntos, temos uma velocidade de construção muito rápida. Acredito que isso vai acontecer comigo e com o Jiddu, porque a gente tem intimidade e repertório. Vai ser uma aventura".

