Elas Por Elas: Miriam revela quem é o filho biológico de Helena. Veja a confirmação!

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, Miriam revela que criou o filho biológico de Helena e confirma qual é a identidade do rapaz

Nos próximos capítulos da novela Elas Por Elas, da Globo, Miriam (Paula Cohen) vai revelar a verdade sobre o filho biológico de Helena (Isabel Teixeira). Ela tinha dito que o bebê morreu após o nascimento, mas isso é uma mentira. Agora, ela revela a verdade identidade do rapaz e diz que o criou.

Nas cenas, Miriam conta para Fagundes que o bebê de Helena estava passando muito mal no berçário logo depois do nascimento e os médicos achavam que ele iria morrer. Então, Sérgio fez a proposta para ela trocar o neto doente por outro bebê saudável, e assim ela fez.

Porém, o bebê não morreu e melhorou. “Por um milagre, sei lá, ele resistiu”, diz ela. Então, ela contou que não queria ficar sem o dinheiro que ganhou de Sérgio e decidiu fugir do hospital com o bebê. Ela colocou a criança em uma sacola e decidiu criá-lo como seu sobrinho.

“Eu registrei o bebê no nome da mãe falecida e depois levei ele comigo pra Bahia. Falei que a mãe morreu no parto. Ele cresceu acreditando que eu era tia dele”, afirma ela.

Então, ela diz que perdeu o contato com o menino quando ele cresceu e que o nome dele é Marcos (Luan Argollo). O que ela não sabe é que Marcos descobriu que é filho de Bruno e está vivendo com os irmãos do pai morto.

Confira o resumo da novela Elas Por Elas para o período de 31 de janeiro a 3 de fevereiro:

Capítulo 116 - Quarta-feira, 31 de janeiro

Helena se revolta contra o casamento de Sérgio e Míriam, e Giovanni afirma que descobrirá o que está por trás da armação. Lara cede à chantagem de Roberto para proteger Yeda, e ambas perdem o emprego no escritório. Helena pede ajuda a Roberto para impedir o casamento de Sérgio e Míriam. Roberto garante a Vilma que acabará com todas as chances de Lara retomar sua carreira. Carol tranquiliza Jonas sobre seu tratamento. Érica alerta Renée sobre seu comportamento com Vic. Lara recebe uma ordem de despejo de sua casa.

Capítulo 117 - Quinta-feira, 1 de fevereiro

Roberto dá um prazo para Lara e as filhas deixarem a casa. Mário incentiva Lara a dar a volta por cima contra Roberto. Helena faz uma proposta para Jonas, e Giovanni se incomoda com a presença da mãe no hospital. Sérgio confirma que Míriam era cúmplice de Danilo. Roberto demite Tony e Aramis. Raquel, Evilásio e Mário recebem Lara e Yeda em sua casa. Cris exige que Helena a abrigue. Ísis desmaia, e Carlinhos se desespera. Edu se surpreende ao encontrar Lara e Yeda na casa de Mário. Ísis descobre que está grávida.

Capítulo 118 - Sexta-feira, 2 de fevereiro

Marlene e Ísis se emocionam com a gravidez da jovem. Giovanni fica desconfortável com Cris em sua casa. Ísis afirma a Adriana que não contará sobre a gravidez para Giovanni. Marcos leva Carol para sair com seus amigos. Wagner pede que Tony o ajude a reconquistar Renée. Com a ajuda de Lara, Aramis retoma seu emprego no escritório de Roberto. Carlinhos conversa com Jonas. Taís pede perdão a Lara e afirma amar a amiga. Júlia pressiona Cris e garante que irá se entregar para a polícia pelas fake News contra o abrigo de animais de Ísis.

Capítulo 119 - Sábado, 3 de fevereiro

Júlia ameaça Cris. Míriam propõe aliança a Cris, e pede que a moça convença Giovanni a estar presente em seu casamento com Sérgio. Lara pede que Nice continue trabalhando com Roberto. Yeda e Lara chegam ao apartamento em que vão morar. Cris informa Helena sobre as chantagens de Júlia. Natália contrata Mário para investigar a morte de Bruno, e pede sigilo ao detetive. Ísis revela a Carlinhos que pensa em se mudar para a Austrália. Marcos pede abrigo a Carol. Helena garante a Maninha que o casamento de Sérgio e Míriam não se concretizará.