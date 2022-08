Patricia Poeta não segura a emoção em homenagem para Jô Soares

Ao vivo no programa Encontro, Patricia Poeta faz pausa ao ficar muito emocionada durante a cobertura sobre a morte de Jô Soares

CARAS Digital Publicado em 05/08/2022, às 09h58

A apresentadora Patricia Poeta não segurou a emoção ao falar sobre a morte de Jô Soares no programa Encontro desta sexta-feira, 5, na Globo. Ela precisou fazer uma pausa em sua fala ao ficar muito emocionada e com a voz embargada.

A artista precisou segurar o choro. No momento de sua declaração, Patricia Poeta falava sobre as pessoas que já trabalharam com Jô Soares nos estúdios da Globo em São Paulo e sempre encontravam com ele nos corredores. Após o momento de emoção, ela retomou a sua fala. “Vamos lá. Encontrei muito o Jô por esses corredores, sabia até onde ele estacionava o carro dele”, disse ela, antes de chamar uma participação de Tati Machado.

Morte de Jô Soares

A morte do apresentador e humorista Jô Soares aconteceu por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira, 5, em um hospital de São Paulo. Ele estava com 84 anos e a causa da morte não foi revelada pela família.

Na rede social, a ex-mulher de Jô Soares, Flavia Pedras Soares, deu a notícia compartilhando uma foto dele sorridente e escrevendo um texto emocionante. "Faleceu há alguns minutos o ator, humorista, diretor e escritor Jô Soares. Nos deixou no hospital Sírio Libanês, em São Paulo, cercado de amor e cuidados. O funeral será apenas para família e amigos próximos", disse.