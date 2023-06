Patrícia Poeta foi casada por 16 anos com diretor da Globo; relembre

Patrícia Poeta foi casada por 16 anos com Amauri Soares, com quem teve seu primeiro e único filho

Patrícia Poeta (46), apresentadora do programa Encontro, da Globo, é discreta com sua vida amorosa. A jornalista já foi casada por 16 anos com Amauri Soares (56), diretor da Rede Globo, com quem teve um filho, Felipe Poeta Soraes (20). Relembre a história do ex-casal e como o relacionamento chegou ao fim.

Em 2001, Patícia Poeta dividiu a bancada do telejornal SPTV com Chico Pinheiro (69) e, no mesmo ano, se casou com Amauri Soares. Após um ano do casamento com a apresentadora, o diretor assumiu o comando da Rede Globo em Nova York. Com o marido, a jornalista deixou o Brasil para morar nos Estados Unidos, onde iniciou seu trabalho como correspondente internacional. Depois da mudança, o casal teve seu primeiro e único filho, Felipe.

Após 16 anos de casamento , Patrícia Poeta e Amauri Soares anunciaram a separação. "Ainda não oficializamos judicialmente. Também não tive tempo de curtir uma vida de solteira. Estou no momento de reaprender a viver sozinha", revelou Patrícia Poeta em entrevista à revista VIP, como divulgado pela Veja em 2017. Segundo o veículo, a apresentadora traduziu seu momento na época como ressignificação, e declarou: "Acho que vou conseguir explicar esse período só daqui a uns anos".

Leia também: O que aconteceu com Stenio Garcia? Especialista revela se rosto pode voltar ao normal

Atualmente, Patrícia Poeta não confirmou estar envolvida em nenhum relacionamento amoroso, mas refletiu sobre a possibilidade de um romance neste ano em entrevista à CARAS Brasil: "Quem sabe em 2023 aparece um amor? Por enquanto, estou focada no meu trabalho, que tem me consumido muito".