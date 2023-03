Paris Hilton revela ter sido pressionada pelo ex a gravar sex tape: ‘Me senti desconfortável’

Paris Hilton admitiu ter usado drogas para conseguir filmar as cenas com Rick Salomon, que vendeu a fita sem a permissão da socialite

Paris Hilton (42) admitiu ter se sentido pressionada pelo ex-parceiro, Rick Salomon, a gravar sua polêmica fita de sexo no início dos anos 2000, quando tinha só 19 anos. As revelações em seu próximo livro, ‘Paris: The Memoir’, previsto para 14 de março.

O trecho destacado nesta matéria foi obtido antecipadamente pelo The Times.

“Ele costumava dizer que era algo que fazia com outras mulheres, mas eu me sentia estranha e desconfortável com isso. Eu sempre disse a ele: ‘Não posso. É muito embaraçoso’” escreveu.

Paris ainda afirmou que seu namorado, Rick Salomon, que é 13 anos mais velho que ela, ameaçava encontrar outra pessoa para gravar as cenas caso ela não quisesse. “Ele me disse que se eu não fizesse isso, ele poderia facilmente encontrar alguém que faria, e essa era a pior coisa que eu poderia pensar: ser dispensada por este homem adulto porque eu era uma criança estúpida que não sabia como jogar jogos de adultos”, desabafou.

A famosa revelou que bebeu álcool e usou Quaaludes, que é uma das marcas mais famosas de comprimidos de metaqualona, uma droga sedativa e hipnótica, para conseguir gravar o vídeo.

Ela também diz ter implorado para que o namorado não liberasse a fita ao público, mas teve seu pedido ignorado. “Ele disse que tinha todo o direito de vender algo que pertencia a ele – algo que tinha muito valor financeiro. Mais valor do que minha privacidade, obviamente. Minha dignidade. Meu futuro. Vergonha, perda e puro terror tomaram conta de mim.”

A socialite ainda relembrou a reação de seus pais com a exposição da fita sexual. “Minha mãe simplesmente se deitou na cama e ficou lá”, lembrou ela. “Meu pai, com o rosto vermelho e furioso, trabalhava nos telefones, ligando para advogados, ligando para assessores de imprensa, tentando me ajudar a organizar qualquer esperança de controle de danos.”

Paris Hilton também se abriu e revelou recentemente que foi drogada e estuprada aos 15 anos por um homem mais velho.