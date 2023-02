Paris Hilton revela esperou uma semana para contar sobre nascimento do filho para mãe e irmã

Mãe de primeira viagem, Paris Hilton compartilhou fotos do pequeno pela primeira vez em suas redes sociais recentemente

Paris Hilton (42) fez de tudo para que o nascimento de seu primeiro filho, Phoenix, fosse o mais privado possível – tanto que até a mãe e a irmã dela ficaram sabendo da vinda da criança uma semana depois do parto.

A empresária, que teve seu bebê com o marido, Carter Reum, por meio de uma barriga de aluguel em janeiro, falou sobre essa decisão no novo episódio do seu podcast, 'This is Paris'. “Estamos muito animados para começar nossa família e mal podemos esperar para que vocês vejam [Phoenix]. Mas, por enquanto, estamos mantendo tudo realmente privado”, ela afirmou no programa.

“Ninguém sabia, literalmente, até ele ter, tipo, mais de uma semana de idade”, continuou a famosa. “Então foi muito bom ter isso com Carter, ter nossa própria jornada juntos.”

Paris apontou que, como sua vida sempre foi "muito pública", ela queria que pelo menos o nascimento do seu filho fosse algo "só dela". Por isso ela viu como opção não compartilhar nem com a família, a fim de evitar a imprensa

"Sinto que minha vida foi invadida de muitas maneiras. Eu realmente senti que queria fazer essa jornada apenas conosco. Foi difícil manter isso privado porque estávamos muito empolgados e queríamos contar às nossas famílias, mas dá um nervoso porque, ao contar algo a uma pessoa, você sabe que ela contará isso a alguém e, de repente, isso estará [nos sites] TMZ ou Page Six", contou a socialite

Na quinta-feira, 23, Paris surpreendeu seus seguidores ao compartilhar as primeiras fotos de Phoenix. Nas fotos, a mamãe coruja apareceu com o bebê no colo e mostrou o rostinho dele. O bebê usou um lindo look branco com detalhes em azul.

Paris Hilton revelou que o bebê nasceu em janeiro deste ano. Nesta semana, ela contou que escolheu o nome do bebê há mais de 10 anos atrás.