Parestesia: perito detecta que Henri Castelli tem sequelas irreversíveis

Perito detecta sequela irreversível em Henri Castelli; ator foi agredido em 2020 e segue lutando por Justiça

O ator Henri Castelli ficou com sequelas permanentes e provavelmente irreversíveis após a agressão da qual foi vítima há quase três anos. Esse é o resultado do laudo pericial que faz parte do processo que corre na Justiça sobre o caso que aconteceu na virada do ano de 2020.

Segundo informações do UOL, o perito Basílio de Almeida Milani concluiu que o ator ficou com parestesia, ou seja, ele perdeu a sensibilidade da pele no lado direito do rosto. A área sem sensibilidade também atinge a proximidade da boca e o queixo.

Há quase três anos, o ator foi agredido em Barra de São Miguel (Alagoas), em um restaurante. Na época, o galã teve a mandíbula fraturada e precisou ser encaminhando ao hospital, onde passou por procedimentos de emergência. As imagens chocaram os fãs na ocasião.

"A parestesia, por estar presente por aproximadamente três anos, deverá ser permanente e não há tratamento, na atualidade, que possa ser indicado que tenha um prognóstico certamente favorável", diz um dos trechos do laudo apresentado como parte do processo.

Henri Castelli pede uma indenização no valor de R$ 400 mil aos autores das agressões. No processo, ele diz que foi agredido pelas costas "por duas pessoas que não conhece e com quem nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação". Até hoje, não está esclarecido o que aconteceu no dia do ataque.

Ator sofreu em processo de recuperação

Na época das agressões, o ator Henri Castelli usou as redes sociais para mostrar aos fãs os efeitos causados pelos socos desferidos contra seu rosto. Nas publicações, o galã da TV Globo divulgou algumas imagens. Dias depois das agressões, ele precisou passar por um tratamento na boca. "Juntos na recuperação. Se Deus quiser chegaremos lá. Não está fácil, mas Deus é maior. E vamos vencer sem sequelas", escreveu o artista nos Stories do Instagram.