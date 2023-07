Paratleta, Dedé, de No Limite, quase participou do BBB

Em entrevista à CARAS Brasil, treinadora de Dedé revelou que o paratleta quase participou do BBB antes de estreia em No Limite

Dedé Macedo (45) participa da edição deste ano de No Limite, que tem lançamento na noite desta terça-feira, 18, na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, Rosana Merino, treinadora do paratleta, revelou que o competidor quase participou do BBB antes da estreia no reality show de sobrevivência.

"Ele sempre quis fazer [parte de um reality show]. Já teve outras propostas, entrou até para o Big Brother para tentar fazer", revelou a treinadora do competidor de No Limite. Rosana Merino ainda explicou o motivo de Dedé não ter participado do BBB: "Ele foi chamado uma vez, mas ficou entre um e outro e não entrou. Uma pena, porque ele é divertidíssimo, é um garoto sensacional. Ele sabe ser profissional, sabe agir quando tem que agir, mas também é engraçado e gosta de uma bagunça".

"Eu e mais uma treinadora soubemos [da participação dele em No Limite] e não falamos para ninguém, porque ele pediu sigilo, então a gente realmente não contou. Só depois que ele apareceu na TV, com a carequinha dele de costas, que a gente falou: 'Aguardem'. Depois já aparece a prótese e ele andando no meio do rio, aí todo mundo achou legal. Vão ter muitos atletas assistindo por causa dele", garantiu a treinadora de Dedé .

Leia também: Treinadora de Dedé, de No Limite, fala sobre dedicação do paratleta: 'Vai surpreender'

"Ele nada, pedala, corre, tem essa resistência de não comer. A gente trabalhou bastante isso com ele. Estou esperando sucesso total, queria muito que ele ganhasse, porque seria merecido. Sei que é uma coisa difícil para ele, mas esse é nosso sonho. Pelo menos aqui do nosso lado, dos atletas que conhecem ele, já tem 400 pessoas torcendo diretamente e que são amigos, além de gente de Campinas. Vai dar um ibope, ele é bem conhecido e todo mundo curte, acho que vai ter uma torcida da cidade inteira", acrescentou Rosana Merino sobre a torcida do competidor de No Limite.