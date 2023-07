Irmão gêmeo de Raiana, do No Limite, ajudou crossfiteira antes do confinamento

Em entrevista à CARAS Brasil, irmão de Raiana, do No Limite, falou sobre expectativa de ver a crossfiteira no jogo

A nova temporada do No Limite começa nesta terça-feira, 18, e já tem provocado curiosidade nos telespectadores a respeito dos seus participantes anônimos. Uma delas é Raiana Bertoso (30), uma baiana apaixonada por crossfit.

Em entrevista à CARAS Brasil, Iuri Bertoso, irmão gêmeo de Raiana, contou um pouco sobre a vida da crossfiteira e sua preparação para o jogo. Segundo ele, a professora de educação física deve aumentar o nível da competição por conta de sua preparação.

Desde que recebeu a confirmação que estaria em No Limite 2023, Raiana passou a se preocupar mais com os treinos, o que fez ela diminuir a intensidade para não se comprometer com lesões no futuro.

"O crossfit te prepara para qualquer coisa na vida. Ela sempre fez atividade física, então o que aconteceu foi uma diminuição no ritmo de treino para não sobre nenhuma lesão, não se machucar e perder esta oportunidade", revelou.

Instrutor da própria irmã, Iuri não tem dúvidas que Raiana vai tirar de letra os desafios, visto sua dedicação ao esporte: "Raiana é fiel à atividade física e, às vezes, preciso pedir para dar uma seguradas para não se machucar".

Raiana, participante do No Limite 2023, e seu irmão, Iuri Bertoso (Foto: Arquivo Pessoal)

Empolgado com a participação da irmã no programa da TV Globo, Iuri confessou que antes do confinamento fez pesquisas e bolou estratégias para ajudar Raiana a ir o mais longe possível. No entanto, ele garante que ela não deve entrar no time dos vilões da temporada.

"Comecei a comentar sobre os programas antigos e lembrar a ela que, para a gente que vem de baixo, essas são as chances que não podemos deixar passar. Agarrar com todas as forças e cair para dentro", disse ele, que contou um pouco sobre a personalidade da irmã: "Ela é muito 'good vibes' mas também não come 'reggae', se necessário. Duvido que seja a vilã".

Além disso, ele descarta a possibilidade da professora engatar algum tipo de romance no jogo. Mesmo que surja alguma oportunidade, ele diz que Raina está focada no prêmio final: "Ela vai se doar 200% em cada prova".