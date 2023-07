Treinadora de Dedé, de No Limite, fala sobre dedicação do paratleta: 'Vai surpreender'

Em entrevista à CARAS Brasil, treinadora de Dedé, de No Limite, refletiu sobre participação do paratleta no reality

Dedé Macedo (45) é um dos participantes da edição deste ano de No Limite, que estreia na noite desta terça-feira, 18, na Globo. Em entrevista à CARAS Brasil, a treinadora do competidor, Rosana Merino, refletiu sobre a participação do paratleta no reality show e falou sobre a dedicação de Dedé: "Vai surpreender".

"[Podem esperar] muita dedicação, porque ele sempre viveu com essas adversidades e vai ficar até o fim. Vi uma cena dele andando na água e fiquei imaginando a prótese dele atolando nas areias do rio e ele tentando mantê-la no lugar. Acredito que vai ser bem difícil ganhar dele, se depender da força física. Tem coisas impossíveis de fazer com uma prótese, mas pode ser que ele vai surpreender lá", declarou a treinadora do competidor de No Limite.

Rosana Merino, que também tem deficiência física e é experiente em provas de aventura, ainda garantiu que, além de pedalar, correr e nadar, Dedé teve um treinamento intenso antes de ser confinado no reality show. "Ele tem um cardio muito forte, mas é bem magrinho, então vai poder sofrer muito com a comida. Acho que a dor maior vai ser a fome", ponderou. Entre afetividade e parceria como traços característicos da personalidade do competidor, a treinadora garantiu que o paratleta promete muita diversão para o No Limite: "Essa é a melhor característica do André, ele é muito divertido".

