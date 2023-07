Monica Carvalho revela motivo para participar de No Limite: 'Não tenho medo'

Em entrevista à CARAS Brasil, Monica Carvalho declarou que não tem medo de novos desafios e aceitou participar do No Limite Amazônia

Monica Carvalho está entre os famosos confirmados para o No Limite Amazônia. A atriz participou de Mulheres de Areia e fez sucesso na abertura da novela, quando protagonizou um clipe sensual envolvido por "Sexy Yemanjá". A novela é a atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo. Em entrevista à CARAS Brasil, ela revelou o motivo para aceitar participar do reality da Globo. "Não tenho medo", disparou ela.

Ela ainda falou sobre os projetos para depois depois do No Limite . "Estou vivendo um momento muito especial de minha vida pessoal e carreira! Tenho trabalhado em vários projetos artísticos simultâneos como atriz, roteirista e apresentadora. Estou escrevendo roteiros para o cinema e um deles em parceria com Tiago Santiago. Acabo de fechar o lançamento do meu longa Sara Lia e Leia para o segundo semestre deste ano", revelou ela.

Monica Carvalho contou quais os motivos a fizeram aceitar entrar no reality. "Não tenho medo de desafios e por isto neste momento da minha carreira achei oportuno aceitar o convite para fazer parte de um reality como o No Limite, que chegou à mim através da minha nova parceria com a Agência Europa Digital. Sempre cultivei hábitos de vida saudável, sempre pratiquei atividades físicas e acho fundamental cuidar da saúde e bem estar, por isto me identifico com a proposta do programa que trabalha no viés de superação e autodesafio", declarou.

"Sou uma sonhadora, acredito que os sonhos são objetivos que queremos alcançar. Acredito muito na força do trabalho, na persistência, na determinação para alcançar sonhos. A energia jogada é a mesma que vai voltar", completou a atriz.

Ela conquistou destaque ao protagonizar a abertura da novela Mulheres de Areia, exibida em 1993 e que está sendo reexibida na Globo. Na época, além do Brasil, a abertura foi sucesso em diversos países. Depois do folhetim, outras oportunidades surgiram em sua carreira, como para ser capa de revistas como a Playboy, que ela já posou três vezes.