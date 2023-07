Paolla Oliveira encanta web ao mostrar encontro inusitado com Nanda Costa

Atrizes Paolla Oliveira e Nanda Costa quebram a internet ao se encontrar durante trabalho

Nesta terça-feira, 11, a atriz Paolla Oliveira decidiu chocar seus seguidores! Em suas redes sociais, a artista posou ao lado de sua grande amiga e colega de profissão, Nanda Costa. Deitadas na cama, a famosa celebrou o reencontro com a parceira e explicou o que aconteceu para elas estarem juntas.

“É exatamente o que vocês estão pensando… Um feliz encontro no trabalho e na vida. Com admiração e muito afeto. Obrigada por tudo, parceira, Nanda Costa”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram, completando com um emoji de coração branco.

Os comentários da postagem foram inundados de internautas extremamente felizes com o reencontro das duas atrizes. “Que fotos fofas”, disparou uma usuária. “Maravilhosas! Duas mulheres incríveis”, exaltou uma outra pessoa. “Daqui a gente sente o quanto essa amizade é especial”, exclamou uma terceira seguidora. Além dos milhares de emojis de corações de todos os tipos de cores possíveis, palminhas, foguinhos, carinhas de apaixonados, entre muitos outros, enviados para enaltecer ainda mais a perfeição de Paolla Oliveira e Nanda Costa.

Paolla Oliveira revela como foi a primeira vez com Diogo Nogueira: 'Jantamos depois'

A atriz Paolla Oliveira resolveu revelar um detalhe de sua intimidade nas redes sociais. Ao responder dúvidas dos fãs no quadro 'Paolla Comenta' no Instagram, ela surpreendeu ao contar sobre a sua primeira noite de amor com o namorado, Diogo Nogueira, no início da relação.

A estrela revelou que o clima de paixão tomou conta do encontro e os dois foram direto para o momento mais íntimo antes do jantar romântico. “Aconteceu o jantar. Massa com camarão. Só que a ordem foi invertida. Jantamos depois. Sem mais detalhes”, disse ela entre risos.

Paolla e Diogo estão juntos desde 2021 e já contaram que estão morando juntos há algum tempo. Eles foram apresentados pelo amigo e cantor Mumuzinho, que ligou para o amigo para contar que gostaria de apresentá-lo para a atriz. "Quando ele falou quem era, eu falei: 'Não é possível, será que é verdade isso?' Eu achei que fosse um trote, uma brincadeira", afirmou.

Então, eles começaram a conversar até marcar o primeiro encontro. "A gente foi se falando até o dia de se encontrar, aí a coisa foi evoluindo naturalmente. Fiz um pratinho gostoso para ela, uma massa com camarão. É aquela coisa, bate-papo, um vinhozinho", contou ele.