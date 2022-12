Paloma Duarte exibe fotos inéditas com o marido, Bruno Ferrari: 'Te amo'

Paloma Duarte faz homenagem especial para o marido, Bruno Ferrari, e brinca: 'Sou tarada em você'

A atriz Paloma Duarte (45) esbanjou romantismo ao abrir seu álbum de fotos ao lado do marido, o ator Bruno Ferrari (40). Os dois surgiram sorridentes e trocando carinhos em imagens feitas ao longo da história de amor deles. Assim, na legenda, a artista aproveitou para se declarar para o maridão.

A estrela falou sobre a admiração que tem por ele e ainda brincou ao contar que ele adora montar móveis novos. "É só pra dizer que te amo. Obrigada por ser esse ser humano incrível, por me amar exatamente como eu sou. Por expandir sua busca ao meu lado, nesse planeta. Por me respeitar como mulher e admirar a minha busca, nesse planeta. Pela família linda que temos, aliás @barbaraferrari04 parabéns por ter criado esse ser! @brunoferrari_ator sou tarada em vc. P.S. : apesar do barulho de obra constante, amo todos os móveis que você faz", disse ela.

Paloma e Bruno são pais de um menino, Antonio. Ela também é mãe de duas mulheres, Maria Luiza (27) e Ana Clara Winter(25), que são frutos de relacionamentos anteriores. Há poucos dias, a atriz mostrou uma foto encantadora dos três filhos juntos. Veja a foto aqui. "Finalmente os três periquitinhos na minha asa. Não sei quem está mais feliz, Toni ou eu, ou elas! Estamos", escreveu a artista na legenda da postagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PalomaDuarteOficial (@palomaduarteoficial)

Paloma Duarte aparece sem roupas em foto feita pelo marido

Há pouco tempo, a atriz Paloma Duarte pegou os fãs de surpresa ao aparecer totalmente sem roupa enquanto se arrumava em um quarto. A foto da atriz nua foi feita pelo marido, Bruno Ferrari, e ela adorou o registro. Tanto que decidiu compartilhar nas redes sociais.

"Tem dia que ele espia, aí do nada vem um: Deusa, meu amor, linda, como eu te amo! Eu ganho a foto do olhar dele. Eu ganho ele. Eu ganho-amor", disse ela na legenda.