Filha de Paloma Duarte aparece em registro inédito ao lado do pai: "Sou fanzona dele!"

Na rede social, Marcos Winter chamou a atenção ao surgir em fotos inéditas ao lado da filha

CARAS Digital Publicado em 09/11/2022, às 16h35

Ana Clara Winter (25) encantou os seguidores ao publicar um clique raro ao lado do pai, o ator Marcos Winter (56). A atriz de 'Além da Ilusão' (2022) é fruto do relacionamento de Marcos com Paloma Duarte (45).

Na imagem, Ana Winter aparece dentro de um carro olhando fixamente para o rosto do pai, que retribui o olhar com uma piscadinha. Na legenda da postagem, a artista escreveu. "Ainda bem".

Encantados com o clique, os internautas reagiram. "Que saudade!", escreveu uma internauta. "Eu amo essa dupla", disse outra fã. "Ele está muito lindo. Sou fã!", afirmou uma terceira. "Manda um beijo pro seu pai. Saudade do MHuD", comentou outra seguidora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE ANA CLARA WINTER: