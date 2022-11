Paloma Duarte aparece completamente sem roupa em foto ousada

Nua, Paloma Duarte exibe suas curvas deslumbrantes em foto feita pelo marido, Bruno Ferrari

CARAS Digital Publicado em 19/11/2022, às 11h17

A atriz Paloma Duarte impressionou os seguidores ao mostrar o seu corpo curvilíneo ao posar completamente sem roupas em uma nova foto nas redes sociais. Na manhã deste sábado, 19, ela compartilhou uma foto na qual apareceu nua enquanto se arrumava em um quarto.

A estrela foi fotografada pelo marido, o ator Bruno Ferrari, no momento de intimidade. Ela apareceu sentada em uma cadeira e sem roupas.

"Tem dia que ele espia, aí do nada vem um: Deusa, meu amor, linda, como eu te amo! Eu ganho a foto do olhar dele. Eu ganho ele. Eu ganho-amor", disse ela na legenda.

Paloma Duarte revela que tem endometriose

Recentemente, Paloma Duarte contou que foi diagnosticada com endometriose. A estrela contou que precisará fazer cirurgia e abriu o jogo sobre como se sentiu com a notícia. Ela escreveu um desabafo nas redes sociais e confessou que fica sensível com o tema.

"Gente fiquei trend, estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… meu caso é cirúrgico e apesar do procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas. São mais de 8 milhões de mulheres no Brasil com a doença! Eu demorei muito a perceber os sintomas, a levar a sério acho. Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância…", disse ela.

Por fim, ela deixou um recado para as fãs. "Então irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma. Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível o que me ajuda é isso: beijo e carinho", disse ela.