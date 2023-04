Paizão! Pedro Scooby se derrete ao surgir ninando a filha em canguru: ''Quanto amor!''

Pedro Scooby encantou os fãs ao compartilhar selfie carregando Aurora, de apenas três meses, em canguru; veja

Paizão! Pedro Scooby (34) mostrou nesta segunda-feira, 03, que aproveitou a manhã para descansar e curtir a família. Com aurora no colo, fruto de seu relacionamento com a modelo Cintia Dicker (36), o surfista compartilhou uma selfie agarradinho com a herdeira e encantou ao exibi-la em um canguru.

Por meio do perfil de seu Instagram oficial, ele apareceu todo derretido em uma selfie carregando a bebê de três meses bem colada ao seu corpo. Confortável no colo do pai, Aurora apareceu dormindo tranquilamente bem aconchegada no item.

Dispensando a legenda, o artista expressou todo seu amor e carinho ao colocar apenas um emoji com a expressão apaixonada. Nos comentários, os fãs da família se derreteram com o clique. "Que coisinha lindaaaa", comentou Jade Picon. "Quanto amor e fofura", disse outra. "A cara da mãe mais no colo do paizão", completou uma internauta.

Além de Aurora, Scooby também é pai de Dom, de 11 anos, e dos gêmeos, Liz e Bem, de 07, fruto de seu antigo relacionamento com Luana Piovani (46).

Ainda nas últimas semanas, Cintia Dicker compartilhou um raro clique de seu enteado, Dom, em um momento encantador com a filha Aurora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE PEDRO SCOOBY:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Scooby (@pedroscooby)

Que fofura!

Cintia Dicker encheu seu feed de amor ao dividir com seus seguidores diversos registros fofíssimos da filha durante o último mês. Através de sua conta oficial no Instagram, a mulher do ex-BBB Pedro Scooby, compartilhou um álbum de fotos da pequena Aurora.

Nos cliques encantadores, a influenciadora digital mostrou diferentes momentos da garotinha com a família e exibiu o rostinho dela, encantando a web. "Março/ 23", legendou a publicação.