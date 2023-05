Pais de Lua, Eliezer recorda quando conheceu Viih Tube, há um ano: ''Quem diria''

Ex-BBB Eliezer celebra um ano do dia em que conheceu a mãe de sua primeira filha, a influencer Viih Tube, e compartilha o momento

O ex-BBB Eliezer (33) compartilhou um momento especial com seus fãs na última quarta-feira, 03, do dia em que conheceu a influenciadora digital Viih Tube (22), há exatamente um ano.

Nos stories de seu Instagram, o empresário publicou o vídeo do dia em que foram apresentados. Nas imagens, a youtuber e o ex-brother aparecem em cima de um palco durante um festival sertanejo, antes de show do cantor Murilo Huff.

"Faz um ano que conheci a Viih. E nos conhecemos assim, apresentando um festival sertanejo juntos. Quem diria, hein amor Viih Tube?", disse Eliezer na legenda do vídeo. Em seguida, ele brincou ao mostrar um print de conversa com Viih no WhatsApp: "1 ano depois no WhatsApp... Não pode nem cag** em paz kkkk". Na mensagem, ela brincou sobre amamentar a herdeira: "Amor, meu peito vai cair".

Atualmente, Eliezer e Viih Tube são casados e pais da pequena Lua Di Felice, que nasceu no dia 09 de abril. Nas redes sociais, os papais de primeira viagem tem compartilhado a nova rotina nos cuidados com a bebê.

Confira Eliezer sobre o dia que conheceu Viih Tube:

Eliezer relata susto com a filha recém-nascida com Viih Tube

Na madrugada de quarta-feira, 03, o ex-BBB e papai de primeira viagem Eliezer revelou que passou por um perrengue. Nos stories de seu Instagram, o influencer contou sobre mais um momento desesperador com a pequena Lua, do relacionamento com Viih Tube. O ex-brother disse que levou um susto ao ver que a bebê estava de bruços.

Eliezer afirmou que costuma deixar a bebê de barriga para cima e brincou que um novo medo foi desbloqueado. "Novo medo desbloqueado. Acabei de olhar para Lua e ela está virada. Já começou a se virar no berço. A gente sempre a coloca de barriga para cima, reta, com o pescoço virado para a direita ou esquerda", iniciou ele.

"Tinha lido que nos primeiros meses era só o pescoço que era para ficar despreocupado. É normal se virar tão cedo assim? Pronto, agora não durmo nunca mais", confessou. Na terça-feira, 02, os papais retornaram com a bebê à pediatra e revelaram que ela ganhou peso.