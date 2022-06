Pai de Anitta recebe alta da UTI após ter Covid-19

Pai de Anitta, Mauro Machado deixa a UTI ao testar negativo para Covid-19

O pai da cantora Anitta, Mauro Machado, deixou a UTI de um hospital após testar negativo para Covid-19. Ele foi diagnosticado com coronavírus há poucos dias e foi internado para ficar em observação, já que ele fez uma cirurgia no pulmão e teve um AVC há poucas semanas.

Nesta sexta-feira, 24, ele comemorou sua recuperação com vídeos nos stories do Instagram. “Sextou! Minhas sextas agora são em São Paulo na UTI. É brincadeira, né? Mas hoje eu estou de alta, galera! Testei negativo”, declarou ele, e completou: “Desssa vez não foi fácil, sete dias isolado num quarto sem ver ninguém, trancado”.

Então, Mauro ainda agradeceu pela parceria da namorada, Geórgia Ayres, que o acompanhou durante a internação. “Tem uma pessoa que é forte, hein? Aquela ali... Que vacina boa que essa garota tomou, esses dias todos ela não pegou nada, sempre negativo”, declarou.

Pai de Anitta se recupera de um câncer

Vale lembrar que Mauro Machado fez a cirurgia contra o câncer no dia 5 de junho após realizar uma série de exames por causa de um AVC e um pico de pressão. Na época, Anitta contou que o pai está curado do câncer.

"Milagres acontecem. Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado. Um mliagre. Lembra que eu pedi um milagre no Stories? Mexeu com minha família acabou comigo, me destroça", disse ela.

"No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a Dra Ludhmila, minha rainha do mundo. Salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto", disse ela.

E continuou: "Durante esses exames descobriram um câncer de pulmão e ela resolveu fazer a retirada desse câncer. Tinha umas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Por isso que eu não queria falar de nada e o povo querendo me meter em assunto que eu não queria saber. Eu estava muito focada rezando muito para dar tudo muito certo, deu tudo certo, e o próximo passo era saber a biópsia das coisas que estavam ao lado para saber se tinha mestástase, e não teve".