Pai da Lua, Eliezer fala de expectativa sobre segundo filho com Viih Tube

Eliezer conta para os fãs o que costumava fazer antes de se casar e como está a vida agora com a pequena Lua

Eliezer contou para os seus seguidores no Instagram que Viih Tube já mencionou a expectativa de aumentar a família. Em conversa por meio de caixinha de perguntas, ele explicou que a influencer, com quem tem Lua Di Felice, de 3 meses de vida, já pensou até em nomes para os próximos babys.

Ao ser perguntado sobre quando vem o próximo filho, o ex-BBB respondeu: "Vitória hoje me acordou com a pergunta 'amor, se vier mais uma menina, qual nome você mais gosta... Aurora, Flora, Flor, Sol?'. Aí eu meio dormindo ainda; 'QUEEE?'. Depois nem consegui voltar a dormir", disse Eli, bem-humorado.

O ex-BBB ainda detalhou a sua nova rotina contando sobre coisas que fazia antes de se tornar pai, e que não faz mais. "Assistir televisão no quarto até dormir, TV ligada aqui em casa é só na sala. Amava assistir filmes de ação no último volume, agora é tudo no volume mínimo. Quando quero escutar música alta, coloco fone", contou, acrescentando que também nunca mais dormiu pelado: "Não me sinto confortável, já que a Lua dorme no nosso quarto".

Eliezer ainda falou sobre os momentos a dois com Viih Tube. "A prioridade é a Lua, ela não tem 3 meses. Estamos achando formas e jeitos na nossa rotina em ter tempo de qualidade um com o outro. Então, por exemplo: Almoço juntos, sem celular na mesa para que esse tempo juntos 'sem' a Lua seja um tempo de qualidade. Entendeu?"

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Eliezer revela que astrólogo previu participação em reality e outras coisas

Nesta quarta-feira, 5, Eliezer foi o convidado do PodDelas, comandado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki. No programa, o influenciador digital revelou que seu astrólogo, João, foi consultado durante as fases finais do processo seletivo para o reality show de confinamento, e que, mesmo sem falar nada ao profissional, o sensitivo previu que a fama chegaria junto da casa mais vigiada do Brasil.

“A primeira coisa que ele falou quando abriu o mapa: 'Você lembra que a primeira vez que veio aqui, eu te falei de uma posição astrológica específica? Falei que essa posição iria mudar a sua vida no ano que ela acontecesse. Está aqui. Ano que vem será seu ano de virada, você vai ficar famoso [...] do dia para a noite’”, começou o influenciador digital.