Eliezer revela que astrólogo previu participação em reality e outras coisas; veja

Ex-BBB Eliezer conta que astrólogo deu detalhes de sua vida ao olhar mapa astral dividido ao meio

Nesta quarta-feira, 5, o ex-participante do Big Brother Brasil 22, Eliezer, é o convidado do PodDelas, comandado por Boo Unzueta e Tata Estaniecki. No programa, o influenciador digital revelou que seu astrólogo, João, foi consultado durante as fases finais do processo seletivo para o reality show de confinamento, e que, mesmo sem falar nada ao profissional, o sensitivo previu que a fama chegaria junto da casa mais vigiada do Brasil.

“A primeira coisa que ele falou quando abriu o mapa: 'Você lembra que a primeira vez que veio aqui, eu te falei de uma posição astrológica específica? Falei que essa posição iria mudar a sua vida no ano que ela acontecesse. Está aqui. Ano que vem será seu ano de virada, você vai ficar famoso [...] do dia para a noite’”, começou o influenciador digital.

Além disso, o ex-brother contou que o astrólogo também falou sobre uma mala de dinheiro, o número 18, que foi a data de sua inscrição, e que seu mapa astral estava dividido, simbolizando que ele estaria ‘deitado, fechado, dormindo por seis mese’, durante um período que nada aconteceria em sua vida, sendo que nos seis meses seguintes, tudo iria acontecer.

Eli aproveitou também para falar que contou ao astrólogo que estava no processo seletivo após ver inúmeras coincidências, fazendo com que João adiantasse ao papai de Lua di Felice, fruto de seu relacionamento com a ex-BBB e youtuber, Viih Tube, que ele não iria ganhar o programa, mas chegaria ao final.

Mas o astrólogo não falou sobre o programa, mas também sobre seu atual casamento e sua família. João contou a Eli que ele encontraria uma mulher que mudaria sua vida, e, ao ver o mapa astral de Viih, João contou que ela seria mãe.

Viih Tube compartilha foto de quando era bebê e se compara com Lua

Viih Tubecompartilhou com seguidores uma foto antiga em que aparece ainda bebê, ao lado de um clique recente de sua primeira filha, Lua Di Felice, de três meses. A influenciadora afirma que consegue ver alguns traços da pequena parecidos com os seus.

"Nariz e boca lembra a mim, vai", escreveu a influenciadora. Na publicação original, feita por um fã-clube da influenciadora, os internautas se dividiram entre quem acha pequena parecida com a mãe, quem a acha parecida com o pai, Eliezer, e que acredita que a menina tem traço de ambos.

"É a cara do Eli, mas tem nuances da Viih. Como pode?", comentou uma seguidora. "Aceite, amiga, é a cara do pai", opinou a outra. "Ela é idêntica à mãe", discordou um admirador. "Eita, é a cara do pai, mas com os traços todinhos da mãe. Até mesmo a sobrancelha", pontuou outro.