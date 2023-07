Viih Tube compartilha foto de bebê e se compara com Lua: ‘Iguais’

Viih mostrou uma comparação entre uma foto de quando era bebê e uma foto recente da filha, dividindo opiniões dos seguidores

Viih Tube compartilhou com seguidores uma foto antiga em que aparece ainda bebê, ao lado de um clique recente de sua primeira filha, Lua Di Felice, de três meses. A influenciadora afirma que consegue ver alguns traços da pequena parecidos com os seus.

"Nariz e boca lembra a mim, vai", escreveu a influenciadora. Na publicação original, feita por um fã-clube da influenciadora, os internautas se dividiram entre quem acha pequena parecida com a mãe, quem a acha parecida com o pai, o influenciador e ex-BBB Eliezer, e que acredita que a menina tem traço de ambos.

"É a cara do Eli, mas tem nuances da Viih. Como pode?", comentou uma seguidora. "Aceite, amiga, é a cara do pai", opinou a outra. "Ela é idêntica à mãe", discordou um admirador. "Eita, é a cara do pai, mas com os traços todinhos da mãe. Até mesmo a sobrancelha", pontuou o outro.

“Sobrancelhas, boca, nariz e bochecha é da viih, já o olhos e cabelos e do Eli”, comentou outro. Eli já tinha feito um post com a pequena comparando a aparência dos dois e apontando as semelhanças.

Viih Tube fala sobre dores durante amamentação de Lua, sua primeira filha

Viih Tube contou que tentou alguns métodos para evitar a dor, como amamentar com o outro seio, com a mamadeira ou, ainda, com o bico de silicone, mas nada resolveu os problemas. Ela também contou que o machucado ainda está inflamado e que passou o fim de semana tentando resolver o problema com a ajuda de seu marido. "Parece que eu voltei há três meses, que, quando ela pedia para mamar, eu chorava junto", desabafou Viih.

"É bem difícil. Eu fico pensando que me cobro e me culpo, mas olhando de outro aspecto, eu sou muito guerreira e tenho que ter orgulho de mim, sim", explicou a influenciadora digital. "Eu não tenho muita produção de leite. Nem a produção suficiente de leite eu tenho. Eu tenho que complementar com a sonda, porque meu peito produz 50ml no máximo e um bebê da idade dela mama quase 200ml", concluiu a mamãe de primeira viagem.