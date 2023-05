Padre Marcelo Rossi surge transformado em montanha de músculos: "Quase não entro"

Padre Marcelo Rossi surge transformado; enorme, ele quase não conseguiu entrar no local; veja

Muito querido pelos fãs, padre Marcelo Rossi deixou os seguidores perplexos nesta quarta-feira, 24, ao compartilhar um vídeo inédito em seu perfil nas redes sociais. Na gravação, ele surge ao lado de seguranças.

O padre estava chegando em um estacionamento quando por muito pouco não precisou ficar do lado de fora. É que o local tinha um limite de altura que quase não deu conta do tamanho do pároco.

Padre Marcelo está viajando o Brasil realizando sessões de autógrafos de seu novo livro. Na legenda, o próprio padre fez piada com a situação absurda."Amados, quase não entro! Passando raspando. Vamos para a dedicatória", avisou ele. Nos comentários, fãs deixaram muitas mensagens reagindo ao padre que se tornou uma montanha de músculos após mudar drasticamente a rotina.

Eles se divertiram com o flagra. "Quando o segurança se sente mais seguro que o protegido! Não tem mulher que derrube agora", comentou um lembrando a agressão que padre foi vítima no passado. "Em busca do shape sagrado", brincou outro. "Um tanque de Deus!", comentou outro.

Nos últimos anos, o padre mudou drasticamente sua alimentação e voltou a praticar musculação. A cada nova aparição, Marcelo Rossi choca os fãs com seu corpo imenso.

EMOÇÃO AO VIVO NA TV

Recentemente, cobrindo o lançamento do livro 'Menos é mais', o ES1, da Globo, entrevistou o sacerdote e acabou televisionando uma cena emocionante. Isso porque ele deu um livro para o repórter que o entrevistava, abriu em uma página aleatória e a autografou para que uma mensagem do livro ficasse marcada. O padre pediu que o jornalista desse a sua mãe e relembrou a morte recente de seu pai, há cinco meses.

O repórter João Britto se emocionou porque a mãe havia morrido há sete anos, mas a lembrança ficaria no coração dele. "Muitas vezes somos expostos a sentimentos desconhecidos e ficamos sem compreender o momento pelo qual passamos. Saiba que tudo nos é revelado na força do Espírito Santo. É só confiar no Senhor", dizia o trecho. O padre, o repórter e a apresentadora choraram e a entrevista foi finalizada.