Pabllo Vittar rebate críticas por comentário sobre novo visual do filho de Ivete Sangalo: ''Podres''

Pabllo Vittar elogia novo visual do herdeiro de Ivete Sangalo e Daniel Cady e se manifesta após ser alvo de críticas na web

A cantora Pabllo Vittar (29) foi alvo de críticas nas redes sociais por conta de um comentário que deixou em publicação de Ivete Sangalo (50), elogiando o novo visual do filho da artista.

No post, ela mostrou a transformação nos cabelos de Marcelo, de 13 anos, primogênito da famosa com Daniel Cady. Ele deu adeus aos fios compridos e surgiu com os cabelos curtinhos. "Nem em sonho eu imaginei. Saiu de mim”, babou Ivete pela beleza do filho.

Pabllo deixou a mensagem "Genteeeeee", com emojis de carinha ofegante, o que fez com que muitos seguidores acusassem a cantora de 'dar em cima' do adolescente, que é menor de idade.

"Por quê tu apagou o outro comentário que tinha o foguinho de tesão?", disparou uma internauta.

Após as críticas, Pabllo se manifestou em sua conta no Twitter, postando um print de seu comentário, que foi apagado logo após a repercussão. Ela ainda comentou: "Muito fofo", com emojis de coração.

"Não comentei isso com conotação sexual. Conheço Marcelo, conheço Ivete. A maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres!!!!", desabafou Vittar na web.

Confira o post de Pabllo Vittar sobre as críticas:

Não comentei isso com conotação sexual conheço marcelo conheço Ivete a maldade na cabeça de vocês fala mais de vocês do que de mim! Vocês são podres !!!! pic.twitter.com/WNkJUqab8u — Pabllo Vittar (@pabllovittar) March 2, 2023

Ivete Sangalo diverte fãs ao narrar rotina de treino

A cantora Ivete Sangalo iniciou o mês de março nesta quarta-feira, 01, cheia de disposição e compartilhou com os fãs seu dia de treino.

Animada, a artista arrancou gargalhadas dos seguidores ao narrar as atividades em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. Usando uma legging, camiseta e tênis, nas imagens, a famosa aparece pulando corda, treinando boxe com seu personal e fazendo agachamentos.

"Vamos para a aula de boxe! Começando com esse aquecimento maravilhoso que vocês sabem... Eu já gosto de tirar o pé do chão, pra fazer boxe então. Na sequência, aquecendo para encontrar meu professor, o prof das galáxias, Luiz Dorea Junior, e vamos lá", iniciou.

"E mãe tá metendo boxe. Pow, venha! Venha sacana! Recebaaa! Receba que a mãe tá metendo boxe pra cima de você", brincou ela.

"Eu adoro fazer boxe, me dá consciência corporal, eu boto pra fora tudo que tá ali apertando minha mente. Cada murro desse é um problema resolvido. E tome! Se não aguenta vara, pede cacetinho. Meti um 'se saia, se saia, se saia'. Aí já to no sexto round, me jogando, e depois desse treino maravilhoso de boxe, mamãe segue para um condicionamento muscular, uma presença pra ganhar uma massinha magra, e pra finalizar: pei!", disse ela no registro ao som de sua música, Cria de Ivete.

