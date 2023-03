Olivia Wilde ganha briga contra ex-marido, astro de Ted Lasso

Diretora Olivia Wilde e ator Jason Sudeikis estão em uma batalha pela guarda dos filhos após separação tensa

A diretora de cinema Olivia Wilde (39) ganhou a longa disputa que estava tendo com seu ex-marido, o ator Jason Sudeikis (47), sucesso pela série Ted Lasso. Os dois, que tiveram uma separação bem conturbada depois que a cineasta largou o antigo relacionamento para viver um romance com o cantor britânico Harry Styles, estavam em uma batalha para a custódia e pensão alimentícia dos filhos.

Durante os anos que estiveram juntos, Olivia e Jason foram pais de duas crianças, Otis, de 8 anos, e Daisy, de 6 anos de idade. O juiz que estava encarregado do caso dos dois artistas rejeitou o pedido de Jason para transferir o caso da Califórnia, onde eles moravam, para Nova York.

Isso se dá pois as varas de família da cidade da Costa Leste dos Estados Unidos são conhecidas por serem menos generosas com pensões alimentícias e tendem a evitar a guarda compartilhada no caso onde os pais estão vivendo em estados diferentes, pois acreditam que isso causa estresse nos filhos.

“O Tribunal considera que é do interesse da justiça substancial que a petição de pensão alimentícia das partes seja ouvida na Califórnia”, disse Adele Alexis Harris, juíza de Nova York, mandando o processo de volta para o outro estado. Os advogados da diretora reclamaram que se trata também de uma manobra de Jason para exaurir a ex-esposa, visto que cada novo movimento na justiça aumenta o gasto de Olivia.

“Embora Jason possa se dar ao luxo de entrar em ação com arquivamento após arquivamento, Olivia não pode. Jason não deve ter permissão para litigar Olivia em dívida”, disseram os representantes da diretora de Não Se Preocupe, Querida. A TMZ obteve os documentos do caso e neles, os advogados ainda disseram que as manobras do ator atrapalharam a terapia familiar pela qual todos iriam passar.

“Estávamos programados para começar a trabalhar com um terapeuta familiar na Califórnia em meados de janeiro. Achávamos que as coisas estavam se acalmando e seguiríamos em frente de maneira mais amigável e respeitosa. Em vez disso, soubemos em 10 de janeiro de 2023 que, durante todo o tempo em que estava negociando o cronograma dos pais na Califórnia, [Jason] estava planejando prosseguir com o processo de pensão alimentícia de Nova York pelas nossas costas”, alertaram.

