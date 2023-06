O tempo voa! Na praia, ex-Carrossel é flagrado em momento quente com a namorada

Ex-Carrossel é flagrado em cliques quentes na praia; hoje com 20 anos, ele está namorando

Ex-ator mirim, o fofíssimo Guilherme Seta foi clicado nesta segunda-feira, 26, em um momento encantador ao lado da namorada. Os dois aproveitaram o dia de forte calor para curtirem um descanso na praia.

Conhecido por interpretar o personagem Davi na novela Carrossel, o jovem está com 20 anos e aproveitou para trocar beijos com a amada. Ele é muito querido pelas fãs adolescentes, que acompanham sua carreira desde o início.

Nas fotos, a namorada do galã surge com um biquíni rosa fio-dental. Já o ator aparece só de bermuda e sem camisa, exibindo o abdômen trincado e o corpo repleto de tatuagens nas fotos. Os dois demonstraram sintonia e não se incomodaram com os cliques.

Atualmente, Guilherme Seta segue atuando. Nos últimos anos, ele fez duas novelas bíblicas da Record TV, os sucessos Reise Gênesis. Ele também fez trabalhos no cinema e projetos para a internet.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Guilherme Seta (@guisetaoficial)

Momento feliz nos bastidores de 'Carrossel'

Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo, participou do ‘Encontro’ na Globo e se emocionou ao ganhar uma homenagem de sua antiga colega de elenco em ‘Carrossel’, novela infantil do SBT. Larissa Manoela, que interpretava Maria Joaquina, deixou um recado emocionante para o ator.

Jean participou da atração matinal de sua atual emissora para falar sobre seu papel como o personagem Yuri, na novela ‘Vai na Fé’. Foi então que o artista foi surpreendido com algumas imagens da produção infantil e Larissa Manoela surgiu nas telinhas do ‘Encontro’ para prestigiar o trabalho do amigo.

"Oi, Je! Eu vim aqui pra te mandar um recado especial, porque falar de você é sempre muito especial”, Larissa iniciou. "Te admiro muito, tô muito feliz pelas suas conquistas, tô sempre aqui torcendo por você, te admirando cada vez mais e mais, querendo te ver brilhar na tela", a atriz completou enquanto Jean se emocionava.