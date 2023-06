Jean Paulo Campos recebe homenagem emocionante de Larissa Manoela no 'Encontro': “Maior amor”

Eterno Cirilo de 'Carrossel', Jean Paulo Campos se emociona com declaração de Larissa Manoela, a Maria Joaquina, ao vivo no ‘Encontro’

Na manhã desta segunda-feira, 19, Jean Paulo Campos, o eterno Cirilo, participou do ‘Encontro’ na Globo e se emocionou ao ganhar uma homenagem de sua antiga colega de elenco em ‘Carrossel’, novela infantil do SBT. Larissa Manoela, que interpretava Maria Joaquina, deixou um recado emocionante para o ator.

Jean participou da atração matinal de sua atual emissora para falar sobre seu papel como o personagem Yuri, na novela ‘Vai na Fé’. Foi então que o artista foi surpreendido com algumas imagens da produção infantil e Larissa Manoela surgiu nas telinhas do ‘Encontro’ para prestigiar o trabalho do amigo.

"Oi, Je! Eu vim aqui pra te mandar um recado especial, porque falar de você é sempre muito especial”, Larissa iniciou. "Te admiro muito, tô muito feliz pelas suas conquistas, tô sempre aqui torcendo por você, te admirando cada vez mais e mais, querendo te ver brilhar na tela", a atriz completou enquanto Jean se emocionava.

"Seja sempre muito feliz e faça tudo com o maior amor do mundo que eu sei que você tem pela profissão e pela vida", Larissa finalizou e o ator agradeceu o recado da amiga: "A Larissa eu cresci junto, até antes de Carrossel a gente já se conhecia, então, Lari, tá no meu coração sempre, eterna Maria Joaquina", ele se derreteu.

TV: Larissa Manoela manda recado para Jean Paulo e relembra começo da amizade quando os dois interpretavam Maria Joaquina e Cirilo em Carrossel. pic.twitter.com/eqwy8x0dkG — Closer Brasil (@BrasilCloser) June 19, 2023

Com apenas 20 anos, Jean tem chamado atenção dos telespectadores ao viver o personagem Yuri, um estudante extrovertido que se assume bissexual e vive um romance com Vini, interpretado pelo ator Guthierry Sotero na novela das sete da Globo.

