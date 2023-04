Jean Paulo Campos, de Vai na Fé, avalia torcida para romance gay: 'Me dão um gás'

Em entrevista à revista CARAS, Jean Paulo Campos celebrou sucesso de Vai na Fé e falou sobre sucesso de papel em trama LGBTQIA+

O ator Jean Paulo Campos (19) está vivendo um momento especial em sua carreira após sua estreia na TV Globo. No ar com a novela Vai na Fé, o artista tem sido alvo de uma intensa repercussão ao protagonizar um romance gay.

Em entrevista à revista CARAS, João Paulo confessou que tem adorado acompanhar a torcida dos telespectadores para Yuri e Vini ficarem juntos. Segundo o famoso, os comentários dos fãs dão um certo "gás" para ele continuar entregando tudo de si.

"Desde o Cirilo, recebo esse tipo de mensagem e, com certeza, elas me dão um gás absurdo. Agora, com o Yuri, recebo mais ainda esse retorno. Percebo que histórias como a do Yuri precisam de visibilidade, precisam ser contadas . A trama está sendo muito abraçada", disse.

Em Vai na Fé, Jean Paulo Campos interpreta o jovem Yuri, um rapaz de família pobre que se torna líder dos bolsistas de uma faculdade de elite. Enquanto tenta se enquadrar à nova realidade, ele acaba enfrentando dilemas ao se perceber interessado em um colega.

Destaque em tramas infantis do SBT, Jean garantiu que não tem pressa para amadurecer e conquistar papéis mais elaborados. Ele quer mesmo é aproveitar cada segundo: " Tudo rola de forma natural, não de forma pensada ".

"Conforme vou amadurecendo e crescendo, esses personagens adultos vão surgindo. A forma de trabalhar é a mesma de antes, mas vai ser natural me ver de outros modos", declarou.

A ida do ator para a TV Globo foi marcada por muita festa, principalmente entre seus amigos. Entre eles, a própria Larissa Manoela, que foi responsável por ajudá-lo neste novo momento: "A Lari é especial para mim. Ela foi muito especial nessa ida à Globo, ela já tinha passado por tudo isso, já sabia como funcionavam as coisas. Foi minha guia nesse processo. Espero que a gente atue juntos de novo um dia".