O que é esofagite? Entenda complicação que levou o cantor Marrone ao hospital

Marrone, da dupla com Bruno, surgiu no hospital nesta quarta, 21, e após exames descobriu quadro de esofagite

O cantor sertanejo Marrone (57), da dupla com Bruno (53), preocupou os fãs ao aparecer no hospital na manhã desta quinta-feira, 21. Em uma sequência de Stories, compartilhados em seu perfil do Instagram, ele explicou que precisou fazer uma endoscopia e recebeu o diagnóstico de esofagite. Mas o que é essa complicação que levou o sertanejo a realizar o exame?

A esofagite é uma inflamação no esôfago, que pode ser definido como o tubo que vai da garganta ao estômago. A complicação pode causar frequente dor abdominal, dificuldade para engolir, tosse, náuseas, vômito, perda de apetite e dores no peito. O sertanejo contou na rede social que vinha sentindo muita azia e queimação na região nos últimos dias, por isso decidiu ir ao Hospital São Luiz, em São Paulo.

A inflamação pode ser causada por alguns fatores ligados a alergias alimentares ou até mesmo por infecções –como é o caso da esofagite infecciosa, que pode ser causada por vírus, bactérias, fungos ou parasitas no tecido que reveste o órgão.

Além disso, também pode ser causada por medicamentos que causem danos à mucosa do esôfago. Por isso, não é recomendado ingerir remédio com pouca ou nenhuma água, já que o líquido auxilia no transporte do medicamento até o estômago.

Segundo informações da Rede D’or de medicina, a inflamação tem cura com tratamento com medicamentos e hábitos de vida e alimentação mais saudáveis, por isso o acompanhamento médico neste caso é indicado. A complicação é considerada comum por sua incidência e pode se resolver em algumas semanas.

O sertanejo tranquilizou os fãs no registro, e deve tratar da esofagite. "Tudo bem com vocês? Olha onde eu estou, estou no hospital São Luiz, em São Paulo. Fiz uma endoscopia, trem chato né? Mas, graças a Deus, está tudo bem. Estava com muita queimação, muita azia, e deu esofagite."