O que aconteceu com MC Loma? Entenda confusão entre a família da cantora e Gêmeas Lacração

MC Loma, sua mãe, irmãos e as Gêmeas Lacração se envolveram em questões sobre dinheiro, ingratidão e até agressão

Uma grande confusão entre a família de MC Loma e as Gêmeas Lacração, Marielly e Mirella, tem ganhado repercussão na web na última semana. A briga cheia de acusações e desabafos envolve a mãe da cantora, Cláudia Silva, os irmãos dela, PC e Day Tramagi, e as gêmeas, que são muito próximas da artista.

Tudo começou quando Mirella publicou uma foto do mêsversário de Melanie, filha de MC Loma . Nos comentários, uma seguidora acusou a cantora de não ajudar financeiramente sua mãe, enquanto as gêmeas ajudariam a mãe delas. Mirella então defendeu Loma e afirmou que a amiga ajudava sua família, alegando que ela comprou um apartamento para elas. "Sempre ajudou com comida, sempre ajudou pagando cartão de crédito e sempre deu tudo que a irmã Day e a mãe pediram."

PC concorcou com Mirella e afirmou que a irmã, MC Loma, ajuda sim sua família, mas não gosta de exibir isso nas redes, e ainda alfinetou sua mãe, Cláudia, e irmã, Day Tramagi, alegando que elas seriam ingratas por tudo o que a cantora faz. Pouco tempo depois, Day deu sua versão da história e negou os favores descritos por PC e Mirella, alegando que "nunca teve dívida de cartão, até porque pago o acordo até hoje [...] Nunca bancou a gente. Sempre que temos algo para construir, nos juntamos e fazemos juntas."

O irmão então rebateu Day. "Pa ajuda e sempre ajudou muito nossa família. Só que tudo que ela fez e faz pela nossa mãe, ela não gosta de ficar mostrando. É o jeitinho dela. Ela nunca gostou de muita exposição. Tu e mainha têm esse probleminha de querer ser independente sempre e negar que Paloma ajudou e ajuda vocês desde sempre". Marielly, irmã de Mirella, também defendeu MC Loma, dizendo que já viu a cantora ajudar a mãe e a irmã diversas vezes.

Day negou novamente que tenha recebido dinheiro da irmã, e afirmou que as duas apenas se uniam para ter estabilidade. A cantora então resolveu dar sua versão da história, explicando que ajuda sua família, mas que não exibe isso para os seguidores. "A única coisa que eu queria é que elas me defendessem e dissessem que eu ajudo elas, sim. Eu não gosto de mostrar."

Por fim, a mãe de MC Loma também deu sua versão e agradeceu às filhas. "Eu já tinha essa casa antes de Paloma ser famosa, batida na laje, tudo direitinho, menos a reforma. Sou muito grata às minhas duas filhas, tanto Paloma quanto Dayane, porque se reuniram e fizeram a reforma da casa. Eu sou muito grata à minha filha Paloma, entendeu? Ela me deu dinheiro, minha gente, pra fazer o meu banheiro, fazer o meu terraço do jeito que eu queria."

ACUSAÇÕES ALÉM DE DINHEIRO

Ainda no meio da confusão, Mirella acusou Day, irmã de MC Loma, de tentar se envolver com homens comprometidos. "Corra de gente invejosa, minha gente. Pode ser sua irmã, sua prima, seu pai: corra. Vamos começar, Dayane? Cobra cascavel, serpente venenosa, invejosa, ladrona de roupa, dá em cima de macho casado", afirmou ela.

Day, por sua vez, se pronunciou publicamente e ameaçou processar judicialmente a dançarina. "Questão de me chamar de rapariga, tem processo, né? Pode ser processada, né? Porque vai ter que provar isso aí. Porque ela sabe muito bem como foi a história". Mariely ainda confirmou a história da irmã, dizendo que o homem comprometido seria Danley, seu ex-namorado.

Ela contou que Day teria sentado no colo do rapaz e se esfregado nele. "Não foi ninguém que me disse. Todo mundo que estava na sala viu", disse Mariely. "Prontamente eu lhe dei um chute que ela parou do outro lado. Não sei se ela paga de doida ou ela acredita nas próprias mentiras dela". Depois de toda a confusão, Day chegou a desativar seu Instagram, mas já retornou à web. Mirella, Marielly e MC Loma apagaram os vídeos em que tocavam no assunto.