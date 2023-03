O que aconteceu com Lu da banda Rouge? Relembre polêmica do quinteto que lançou Aline do BBB

Sucesso dos anos 2000, banda era composta por Fantine Tho, Lu Andrade, Karin Hils, Li Martins e Aline Wirley, que está no BBB

O início dos anos 2000 foi marcado por muitas tendências na moda e maquiagem. O que não foi diferente na música, principalmente com o grupo Rouge, que surgiu em 2002. A banda acabou na mesma década, mas antes teve uma polêmica envolvendo duas integrantes do quinteto composto por Fantine Tho, Lu Andrade, Karin Hils, Li Martins e Aline Wirley, que está na 23ª edição do BBB.

A banda encerrou as atividades em 2006, porém, anos antes Lu já havia deixado o quinteto. Em 2018, elas se reuniram para uma turnê comemorativa dos 15 anos de formação e voltaram com novos clipes, álbum e apresentações. Poucos meses depois, anunciaram o fim do grupo. No ano passado, em 2022, elas fizeram uma apresentação para celebrar seus 20 anos. Agora Aline já citou a banda e seus sucessos, como Ragatanga, na edição do BBB.

No mesmo ano, Fantine revelou que não tinha uma boa relação com a ex-integrante do grupo. "Não tem como negar e evitar. A pergunta é sempre sobre a Luciana, a gente sempre acaba voltando a esse ponto e tema como centro. Porque ela decidiu sair e nós tivemos dificuldades", disse a instrutora de ioga.

"Nós tivemos muita dificuldade. Eu, principalmente, na minha convivência com ela. Eu sempre fui muito aberta desde o começo. Quando eu encontrei a Lu na Casa Pop, eu fiquei decepcionada. Eu pensei: 'Putz, esse grupo não vai ser legal. Tive esse sentimento", confessou em entrevista ao podcast Vênus.

Ela ainda pontuou que ela não era a única a ter problemas com Luciana. "Teve o esforço legítimo de conviver, de fazer funcionar. Não é por uma diferença pessoal que todas nós tínhamos com a Lu. Porque não era só comigo, mas eu que falava e verbalizava mais."

A artista ainda disse que outras integrantes tentavam apaziguar as brigas. "Aline intermediou muito, ela apaziguava e a Li também intermediou. Cada uma teve as suas tretas indiretamente. Inclusive a Karin falou sobre o lance de brigar em inglês, era para preservar os fãs, os clientes e o grupo. Porque era um lance nosso. Para diminuir o alcance."

POR ONDE ANDAM AS INTEGRANTES DO GRUPO ROUGE?

Atualmente, cada uma das cinco integrantes do grupo segue seu caminho distinto. Fantine é instrutora de ioga e mora na Holanda há 15 anos. Li Martins continua na mídia atuando em musicais, cantando e dublando. Lu é mestra em Reiki e trabalha com outras terapias vibracionais.

Karin fez sucesso no musical Donna Summer, interpretando a protagonista, e investe tanto na carreira solo como cantora, tanto como atriz. Já Aline participou do reality show The Masked Singer Brasil e agora brilha na 23ª temporada do BBB, como parte do grupo Camarote.