O que aconteceu com Lexa e MC Guimê? Relembre confusão envolvendo mansão e dívida milionária

Dívida de MC Guimê virou assunto durante sua passagem pelo BBB 23; Lexa se pronunciou sobre o assunto

Após ser expulso da 23ª edição do Big Brother Brasil, o cantor MC Guimê (30) precisou lidar com uma multa milionária que já rendia oito anos de brigas judiciais. Além das polêmicas envolvendo Lexa (28), ele teve os possíveis prêmios e cachês do reality penhorados após ter sido acusado de não quitar a compra de uma mansão. A dívida com o imóvel chega a quase R$ 3 milhões.

Em março, a Justiça ainda determinou que a ex-mulher, a cantora Lexa, tivesse um dinheiro bloqueado para a quitação de parte do valor total da dívida. Segundo os proprietários do imóvel de luxo, MC Guimê teria deixado de pagar cerca de R$ 777 mil . Na noite deste domingo, 23, o músico se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto nas redes sociais.

"No fim de 2015, decidi comprar a casa e não tinha tempo de acompanhar negociação. Confiava essas tarefas a algumas pessoas. Confiando nelas, assinei contrato ruim e não fazia ideia dos problemas que iria me trazer. Paguei e não entrei na casa, vi que tinha algo de errado", disse ele, afirmando ter feito um pagando de mais de R$ 1 milhão na época, alegando ter cumprido deveres.

Os proprietários então entraram na Justiça exigindo a rescisão do contrato do imóvel e o pagamento de uma indenização por fruição, que se refere ao tempo em que o artista usufruiu da casa. Ainda neste domingo, o programa o Domingo Espetacular mostrou imagens do imóvel quando os dois entregaram o espaço, bastante debilitado.

Em outubro de 2020, Guimê já havia sido condenado em primeira instância. Na época, o processo tramitava em segredo de justiça, porém, acabou sendo vazado. "Essa extensa briga judicial foi só piorando. Em 2021, decidi sair do imóvel para outro lar enquanto o processo ia se resolvendo. Ninguém foi despejado, quando teve a retomada da posse não tinha mais ninguém morando lá."

Considerando todos os processos ativos contra o artista, a dívida dele pode chegar a R$ 3,1 milhões. A dívida do processo envolvendo a compra da casa equivale a cerca de R$ 2,9 milhões da dívida total.

LEXA COMENTA DÍVIDA MILIONÁRIA DE MC GUIMÊ

Nesta segunda-feira, 24, a cantora Lexa também falou sobre o assunto. Ela mostrou aos seguidores sua casa nova, compartilhando uma foto posando em frente ao imóvel que ainda está em construção. "Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok", começou.

"Não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada a meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada", completou ela, na foto. Pouco tempo depois, ela se pronunciou sobre a dívida milionária do cantor.

"Gente, eu já sai dessa casa há anos! Essa casa foi o maior erro da vida! Guimê assinou o contrato mais bizarro do mundo porque confiou nas pessoas erradas! A casa tinha IPTU atrasado, problema na estruturação, a planta dela tá toda irregular na prefeitura, os donos não tinham pagado a construtora que fez a casa e que vieram cobrar o Guimê", enumerou os problemas envolvendo o imóvel.

A cantora esclareceu que não se envolveu na compra da casa. "Eu nunca me envolvi nas negociações e sempre fiquei de fora. Agora eles virem pagar de santos também não dá né", declarou. Ela ainda se explicou sobre sua nova aquisição: "Não estou atacando o [MC] Guimê, só mostrando meu lado na situação. Ele se lascou mesmo no contrato que ele assinou."