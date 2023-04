Mansão alugada por Lexa e MC Guimê foi entregue destruída; veja fotos e vídeos

Mansão alugada por Lexa e MC Guimê foi entregue com avarias, denuncia programa de TV

A confusão envolvendo Lexa, MC Guimê e a mansão na qual eles moravam segue repercutindo na mídia. Neste domingo, 23, o Domingo Espetacular mostrou imagens de como ficou o imóvel quando os dois entregaram o espaço após a locação.

Na gravação, a proprietária acusa o casal de dar um calote e ainda entregar o imóvel com alterações. A dona classificou a situação como "muito grave".

"Isso foi muito grave, muito grave, me prejudicou muito", lamentou a proprietária. "Ele entrou, tomou posse e eu não recebi mais nenhum valor?", afirma. Ela também mostra as alterações feitas por Lexa e Guimê na casa.

Entre as alterações realizadas no imóvel está a transformação de um banheiro, que foi transformado em um camarim. Ela também mostrou um degrau lascado, paredes e vidros quebrados, uma banheira de hidromassagem que não funciona, porta emperrada e até espreguiçadeiras destruídas. Um forro de teto em um dos cômodos também aparece aberto nas imagens, além de uma parede grafitada.

Confira:

EITA! Proprietária da mansão que Guimê e Lexa foram despejados mostra o estado que eles supostamente deixaram a casa 😳https://t.co/JAXQeUjSySpic.twitter.com/QmjntYgVCI — Bic Müller  (@bicmuller) April 24, 2023

NOVA CASA

Nesta segunda-feira, 24, Lexa encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram que comprou uma nova casa.A cantora surgiu de máscara, usando uma camiseta rosa e posando em frente ao novo imóvel que ainda está em construção.

“Essa aí é a minha casa nova, que eu comprei com muito orgulho e ficará pronta ano que vem. Uma casa correta, com a documentação ok, não tinha postado antes porque estava esperando ficar pronta para dividir com vocês esse momento especial. Graças a Deus conquistei minhas coisas com muita luta e trabalhando muito. Obrigada a meus fãs por estarem comigo sempre nessa caminhada”, anunciou a artista na legenda da foto.