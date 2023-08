O que aconteceu com João Guilherme? Filho de Leonardo está internado

João Guilherme assustou seguidores após compartilhar fotos no hospital e revelar problema no joelho

O ator João Guilherme (21) assustou os seguidores ao revelar que estava passando por um momento delicado. Através do Instagram ele compartilhou nesta quinta-feira, 10, registros onde aparece deitado em uma cama de hospital.

Apesar das fotos impactantes, o artista, que está no ar com as série Vicky e a Musa, estava bem. O filho do cantor Leonardo passou por uma cirurgia na região do joelho e apenas fez um desabafo com os seguidores.

"Ontem operei o joelho. “Ai meu joelho”. Parte boa: vou melhorar do joelho Parte ruim: parece que tem 6 pessoas sentadas no meu joelho Resumo da história, cuidem dos seus joelhos. Paz", escreveu ele.

Apesar da publicação alertando os fãs sobre os cuidados que todos devem tomar com o joelho, o artista não revelou o que de fato aconteceu e preferiu não dar maiores detalhes.

Nos comentários, alguns fãs mostraram preocupação. "Melhoras, estamos em oração pela sua recuperação", comentou um admirador. "Que susto, espero que você se recupere logo", disse.

Essa não é a primeira cirurgia que João precisou fazer. Durante a quarentena, o artista passou por um procedimento no ombro após se machucar andando de skate. Na época, ele deu alguns pontos na região e precisou retornar ao hospital para tirá-los.

“Muito bom dia! Hoje, eu tô no hospital, mas eu tô super bem. Nada de mal, inclusive, só coisa de bem. Vocês lembram que eu tinha operado o ombrinho na quarentena. Tinha esfolado. Então tinha deixado os pontos dentro de mim. Aí eu tirei", contou ela ao aparecer no hospital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ALFINETEITEEN ® 💣📌 (@alfineteiteen)

JOÃO GUILHERME SURPREENEU AO POSTAR FOTO COM MÃE E IRMÃO

Neste domingo, 30, João Guilherme surpreendeu seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto ao lado de sua família. O ator apareceu com a mãe, Naira Ávila e com o irmão mais novo, Pietro.

Com um gorro verde estiloso e um moletom preto, João posou com sua família em uma selfie no espelho. Abraçado com ele estava o irmão Pietro, e atrás dos meninos estava Naira. “Um domingo preguiça com coração quentinho”, escreveu João na legenda da postagem.

Nos comentários da publicação, quem roubou a cena mesmo foi Naira, que recebeu diversos elogios. “A mãe do João parece uma menininha, tão linda”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Caramba! Sua mãe é linda”. Outra admiradora ainda elogiou: “A Naira é belíssima”.

Os seguidores de João Guilherme também rasgaram elogios para toda a família nos comentários da postagem. “Que amor”, comentou um seguidor. Outra fã escreveu: “Meus lindos”. E uma página de fãs dedicada a João Guilherme elogiou: “Coisas mais lindas”.