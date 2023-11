O que aconteceu com irmão de Mel Maia? Mãe da atriz o homenageou após morte

Mãe da atriz Mel Maia, Débora Maia prestou homenagem ao filho com uma tatuagem nesta sexta, 24; relembre a história do irmão da artista

Debora Maia, mãe da atriz Mel Maia, mostrou aos seus seguidores nas redes sociais que fez uma homenagem para seu filho, Lukas, nesta quinta-feira, 23. O irmão da atriz foi o primogênito morreu enquanto ainda era criança.

A mãe de Mel Maia tatuou na mão "Nem tudo passa... Lukas" . "Uma mãe que vive apenas com uma metade do coração", escreveu ela, na legenda da publicação que recebeu diversos comentários de carinho e apoio de fãs e internautas.

"Que Deus conforte seu coração, fique bem Debora. Sei que palavras não pode amenizar sua dor, tudo de lindo aí", escreveu um internauta. "A dor de uma mãe não passa nunca", disse outra. "Que muito carinho e acolhimento, te encontre", completou um terceiro.

Em recente entrevista ao PodDelas, comandada por Boo Unzueta e Tata Estaniecki, Mel Maia contou sobre o irmão, porém, não deu detalhes sobre a causa da morte. "Minha mãe teve o primeiro filho dela, e ele faleceu com três anos de idade. O nome dele era Lukas."

"E o meu cunhado chegou na família e, do nada, assim, meu pai começou a considerar ele como um filho. Eles têm uma relação como se fosse de pai e filho e o nome dele também é Lucas. E eles nasceram no mesmo dia e no mesmo mês. Isso não é muito doido?", completou ela, citando o namorado da irmã, Yasmin Maia, de 23 anos.

A tatuagem foi feita por Matheus Dannemberg, tatuador do Rio de Janeiro que atua nos bairros de Irajá e Barra da Tijuca. Em seu perfil, o artista compartilhou fotos do resultado e agradeceu a mãe de Mel Maia por ter feito a tatuagem. "Obrigado pela confiança", escreveu.

CONFIRA A TATUAGEM DE DEBORA, MÃE DE MEL MAIA, EM HOMENAGEM AO FILHO: