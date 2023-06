Mel Maia rebate comentários sobre seu corpo: 'Não deveria ser assunto'

Em entrevista à CARAS Brasil, Mel Maia comentou sua relação com as redes sociais e o retorno à TV

No ar como Guiga, a patricinha de Vai na Fé, a atriz Mel Maia (19) tem bastante destaque nas redes sociais, em que acumula mais de 20 milhões de seguidores. Mesmo mostrando bastante de sua rotina e vida pessoal, seu corpo acaba ganhando mais destaque nas publicações e comentários, e, apesar de encarar a maioria "numa boa" a atriz afirma que "o corpo de uma mulher já não deveria ser assunto."

"Quando é um elogio do bem, eu encaro numa boa. Quando é algo que não é legal, eu ignoro. Às vezes, eu respondo porque acho que pode ser educativo", completa Mel Maia , em entrevista à CARAS Brasil. A atriz comenta que consegue dosar o que irá exibir nas redes e que mantém o feed atualizado por gostar de ter uma transparência com os fãs, habilidade que aprendeu ao longo dos anos.

Mel estreiou na TV com apenas 5 anos e, desde então, vem vivendo sob holofotes. Hoje, a artista diz que consegue enxergar a maneira como lidou de uma forma bastante positiva, apesar de ter passado por um período difícil em sua adolescência e mais recentemente com críticas em relação ao seu trabalho e conteúdos compartilhados nas redes.

Apesar disso, a jovem também acrescenta ao dizer que aprendeu a receber as críticas construtivas e ignorar os comentários maldosos, preferindo focar em aprimorar cada vez mais seu trabalho. No ar em Vai na Fé, Mel Maia diz que irá estrear um filme no segundo semestre e, sem dar muitos detalhes, promete muitas novidades pela frente, no âmbito profissional.

Leia também:Mel Maia aparece com barriga de grávida nos bastidores de Vai na Fé

Questionada sobre o relacionamento com MC Daniel, a atriz não comentou sobre o assunto. Os dois terminaram o namoro de seis meses nas últimas semanas e, apesar de não terem anunciado o fim da relação, foram vistos sem a aliança de compromisso. Nesta quarta-feira, 28, eles foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro.

Abaixo, Mel Maia comenta sobre o retorno à TV como Guiga, após sua última novela, A Dona do Pedaço, exibida em 2019, fala sobre o sucesso de Vai na Fé e abre os planos para seu novo ciclo, após completar 19 anos em maio. Confira a seguir trechos editados da entrevista.

Como está sendo a experiência de voltar às novelas?

Estou feliz com esse trabalho. Vai na Fé é uma novela muito boa. E o público está amando a trama, o que deixa o trabalho ainda mais gostoso. Adoro dar vida à Guiga. Ela é uma personagem muito interessante e desafiadora.

Vai na Fé está sendo um grande sucesso. Você acompanha os comentários sobre a novela na internet?

Adoro acompanhar a repercussão nas redes, muito mesmo! Acredito que esse seja um dos pontos altos das redes sociais. E falar do trabalho é algo que eu gosto muito.

O que podemos esperar de Guiga daqui para frente?

Ela é uma personagem com muitas nuances, que teve todo um desenvolvimento até agora. Acredito que isso é o mais legal da linguagem telenovela, que é ter um papel e caminhar com ele durante esses meses. Guiga já passou por muitas situações.

Além da TV, você também tem trabalhos no cinema e em streamings. Qual a importância de transitar entre esses formatos?

Eu amo o que eu faço. Amo a minha profissão. E ter a oportunidade de transitar entre formatos é muito bom. Nesse último um ano e meio, pude fazer série, filme e novela… Pude exercitar linguagens diferentes. Foi muito enriquecedor e tem sido.

Você cresceu sendo acompanhada pela mídia e por muitos fãs. Como isso impactou sua vida?

Quando eu era adolescente, acho que foi mais difícil. Mas eu acho que lidei muito bem, pensando agora. Consigo ver as coisas por um prisma mais positivo do que negativo.

Você acabou de completar 19 anos. O que vem por aí nesse novo ciclo?

Eu quero trabalhar mais, viajar mais, estar com a minha família… Vivo uma fase profissional muito boa. Estou realizando alguns sonhos meus e isso é gostoso demais. Tem muita novidade pela frente.