Mãe de Mel Maia presta homenagem após morte do filho: "Nem tudo passa"

Mãe de Mel Maia presta homenagem após morte do filho; Lukas Maia morreu aos 3 anos e deixou uma dor profunda na família; veja

A dona de casa Débora Maia, mãe da atriz Mel Maia, emocionou os fãs ao prestar uma homenagem para Lukas, filho que morreu aos 3 anos. É que ela decidiu eternizar o pequeno em sua pele.

Em seu perfil nas redes sociais, ela mostrou que fez uma tatuagem na mão com a frase "Nem tudo passa... Lukas". Ao compartilhar a foto com os seguidores, ela mandou um recado emocionante. "Uma mãe que vive apenas com uma metade do coração", escreveu.

Vale lembrar que além da atriz, Débora também é mãe de Yasmin, que está com 23 anos. Após a publicação muitos fãs deixaram mensagens carinhosas para a família da atriz. Eles elogiaram a sensibilidade que eles sempre demonstraram.

Recentemente, Mel Maia inclusive detalhou o momento difícil da família. "Minha mãe teve o primeiro filho dela, e ele faleceu com três anos de idade. O nome dele era Lukas. E o meu cunhado chegou na família e, do nada, assim, meu pai começou a considerar ele como um filho. Eles têm uma relação como se fosse de pai e filho e o nome dele também é Lucas. E eles nasceram no mesmo dia e no mesmo mês. Isso não é muito doido?", disse ela para podcast PodDelas.

Veja:

Ver essa foto no Instagram

